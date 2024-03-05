Çok Büyük Bir Deprem Fobisi Olan Zeynep Bastık Depremde Sallanınca Ağlama Krizi Geçirdi

Deprem fobisi yüzünden İzmir, Urla'dan kendine bir ev alan Zeynep Bastık, dün akşam İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depreme İstanbul'da yakalandı. Ciddi bir deprem fobisi olan Bastık, deprem ile sallandığını ve ağlama krizine girdiğini belirtti. 👇