Çok Büyük Bir Deprem Fobisi Olan Zeynep Bastık Depremde Sallanınca Ağlama Krizi Geçirdi
Çok Büyük Bir Deprem Fobisi Olan Zeynep Bastık Depremde Sallanınca Ağlama Krizi Geçirdi
Deprem fobisi yüzünden İzmir, Urla'dan kendine bir ev alan Zeynep Bastık, dün akşam İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depreme İstanbul'da yakalandı. Ciddi bir deprem fobisi olan Bastık, deprem ile sallandığını ve ağlama krizine girdiğini belirtti. 👇
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Şarkılarıyla dillere pelesenk olan Zeynep Bastık'ı tanıyanlarınız vardır: Özel hayatı olsun, konserleri olsun sık sık magazinin gündeminde olan bir isim.
Büyük bir deprem korkusu olduğu bilinen Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıl İzmir'den ev almıştı.
Ünlü şarkıcı İzmir, Urla'da 40 milyon TL değerinde bir ev satın almıştı. Ancak bir ayağı İstanbul'daydı...
Herkes Bastık'ı İzmir'e taşındı zannederken kendisi bu sorulara açıklık getirmiş, 'kendisine dinlenecek ve kaçacak' bir yer olarak İzmir'i seçtiğini açıklamıştı.
Dün akşam Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi...
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Deprem korkusunu her fırsatta belirten Bastık, dün akşam depreme İstanbul'da yakalandığını "Ben bayağı sallandım. Ağlamaktan krizi girdim, bu korku gerçekten saçma bir hal aldı bende" sözleriyle açıkladı.
Depremde epey sallandığını söyleyen Bastık, ağlama krizi geçirdiğini de söyleyerek 'fobisinin saçma bir hal aldığını' belirtti.
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