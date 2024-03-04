Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'na Çirkin Diyen Kullanıcı Göz Sağlığını Sorgulattı
Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'na Çirkin Diyen Kullanıcı Göz Sağlığını Sorgulattı
Yalı Çapkını dizisinin İfakat'i olarak da tanıdığımız oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'na çirkin diyen X kullanıcısı dediğine bin pişman oldu! Buyurun detaylara 👇
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En son 'Yalı Çapkını' dizisinde İfakat karakteriyle karşımıza çıkan Gülçin Santırcıoğlu hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle izlemesi oldukça keyifli bir performans sergilemişti.
Yıllara meydan okuyan Santırcıoğlu, sadece oyunculuğuyla değil güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemesiyle de ünlü. 🥰
Ancak geçtiğimiz günlerde X, Santırcıoğlu için "Çirkin ama aurası yüksek kadın" tanımını kullanan kullanıcı ile çalkalandı!
Santırcıoğlu'nun tabloyu aratmayan fotoğrafına düştüğü not sayısız kullanıcıdan tepki aldı.
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Elbette kimsenin güzellik algısını eleştirmek bize düşmez ama göz var izan var!
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