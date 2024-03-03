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Ateşten Elbisesi ve İddialı Açıklamasıyla Hadise "Bu Laflar Kime?" Diye Düşündürdü

Ateşten Elbisesi ve İddialı Açıklamasıyla Hadise "Bu Laflar Kime?" Diye Düşündürdü

Hadise
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
03.03.2024 - 19:34

Dişil enerjinin kitabını yazan Hadise, son paylaşımıyla hem beğen tuşunu çökertti hem de iddialı açıklamasıyla 'Bu laflar kime?' diye düşündürdü. 👀👇

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Dünyanın en seksi kadın şarkıcılarından biri olan Hadise için dişil enerjinin kitabını yazmış desek az kalır!

Dünyanın en seksi kadın şarkıcılarından biri olan Hadise için dişil enerjinin kitabını yazmış desek az kalır!

Sık sık Instagram paylaşımlarıyla sosyal medyayı aleve veren ünlü şarkıcının her pozu çok beğeniliyor.

Sık sık Instagram paylaşımlarıyla sosyal medyayı aleve veren ünlü şarkıcının her pozu çok beğeniliyor.

Şimdi de son paylaşımında pozları ayrı, açıklaması ayrı olay oldu!

Şimdi de son paylaşımında pozları ayrı, açıklaması ayrı olay oldu!

Kırmızı elbisesiyle çekindiği fotoğraf serisini paylaşan ünlü şarkıcıya beğeni yağdı.

Kırmızı elbisesiyle çekindiği fotoğraf serisini paylaşan ünlü şarkıcıya beğeni yağdı.

Ancak tüm dikkatleri çeken İngilizce yazdığı açıklama oldu...

Ancak tüm dikkatleri çeken İngilizce yazdığı açıklama oldu...
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Hadise bu pozların altına düştüğü notla "Bu laflar kime?" diye düşündürmedi değil. 👀

Hadise bu pozların altına düştüğü notla "Bu laflar kime?" diye düşündürmedi değil. 👀

"Dizlerinin üstüne çökmeni sağlayacak kadar çok şeyim var" sözlerini kim için yazdığı ise merak konusu...

"Dizlerinin üstüne çökmeni sağlayacak kadar çok şeyim var" sözlerini kim için yazdığı ise merak konusu...

Tabi akıllara ilk olarak geçtiğimiz günlerde beraber görüntülendiği iş insanı Mert Ayaydın geldi.

Tabi akıllara ilk olarak geçtiğimiz günlerde beraber görüntülendiği iş insanı Mert Ayaydın geldi.

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