Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu'nun Annesine Haklı İsyanı: 'Hiçbirimiz Öyle Değiliz...'

Defne Samyeli'nin kendi kadar güzel ve zeki kızları Deren ve Derin Talu'yu tanıyanlarınız vardır. Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, “Bir Sen Bir Ben” programında annesine yaptığı haklı isyanla gündeme geldi. “Melih Bey Takımı” yorumlarından rahatsızlık duyduğunu söyleyen Talu, 'Hiçbirimiz öyle biri değiliz. Özellikle sana (Defne Samyeli’ye) söylenmesi çok canımı sıkıyor' ifadelerini kullandı.

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