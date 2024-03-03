Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu'nun Annesine Haklı İsyanı: 'Hiçbirimiz Öyle Değiliz...'
Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu'nun Annesine Haklı İsyanı: 'Hiçbirimiz Öyle Değiliz...'
Defne Samyeli'nin kendi kadar güzel ve zeki kızları Deren ve Derin Talu'yu tanıyanlarınız vardır. Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, “Bir Sen Bir Ben” programında annesine yaptığı haklı isyanla gündeme geldi. “Melih Bey Takımı” yorumlarından rahatsızlık duyduğunu söyleyen Talu, 'Hiçbirimiz öyle biri değiliz. Özellikle sana (Defne Samyeli’ye) söylenmesi çok canımı sıkıyor' ifadelerini kullandı.
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Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli ve kızları Deren ile Derin Talu'yu tanıyanlarınız vardır.
Güzel ve başarılı anne ile kızları maalesef zaman zaman hadsiz yorumların hedefi oluyor.
Bir kadının kendi başına varolmasını idrak edemeyen zihniyetlerden Samyeli ve kızları için "Melih Bey takımı" vb. yorumlar geliyor.
Bu konuya Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu “Bir Sen Bir Ben” programında değindi.
“Melih Bey Takımı” yorumlarından rahatsızlık duyduğunu söyleyen Deren, “Bu erkeğe sırtını dayama fikri çok canımı sıkıyor. Hiçbirimiz öyle biri değiliz" şeklinde anlattı.
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"Özellikle sana (Defne Samyeli) söylenmesi çok canımı sıkıyor. Sen çok güçlü, kendi ayakları üzerinde duran ve her şeyi kendi maddi imkanlarıyla sağlayan biri olarak, büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum" diyen Deren'in haklı isyanı magazin gündemine yerleşti.
Ne demişler: İnsanların ağzı torba değil ki büzesin! Sizin bu konuya dair düşünceleriniz neler?
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