Farah Zeynep Abdullah Regl Kelimesine Uygulanacak Olası Sansüre Karşı Önlemini Şimdiden Aldı
Farah Zeynep Abdullah Regl Kelimesine Uygulanacak Olası Sansüre Karşı Önlemini Şimdiden Aldı
Bergen filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah, ATV kanalında yayınlanacak filme uygulanabilecek olası sansüre karşı önlemini Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımla aldı.
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Genç yaşında her yapımda başrol için akıllara gelen ilk isim olan ve bu gidişle canlandırmadığı kişi kalmayacak olan Farah Zeynep Abdullah'ı hepimiz tanıyoruz!
Kendisini yakından takip edenler de iyi bilir: Ünlü oyuncu lafını hiç sakınmayan bir tip.
2022 yılında 'Bergen' filminde Bergen'i değil oynamak, adeta yaşayan Farah Zeynep Abdullah performansıyla herkesi gözyaşlarına boğmuştu.
Farah Zeynep Abdullah yalnızca başrolü üstlenmekle kalmayıp, filmin ortak yapımcılığını da üstlenerek bu işe adeta yüreğini koydu.
Filmin gişedeki başarısının ardından vizyondan inmesiyle televizyon kanallarında yayınlanması bir oldu.
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4 Mart Pazartesi günü ATV ekranlarında tekrar yayınlanacak olan 'Bergen' filmi hakkında bu sefer ünlü oyuncudan uyarı geldi.
"Umuyorum ki kafalarına göre sansür koymadan yayınlarlar bu sefer" ifadelerini kullanan Farah Zeynep Abdullah, regl kelimesinin altını çizdi.
"Adet, regl, hayız, menstrüasyon, aybaşı" diye sıralayarak 'Orda adet deniyor' şeklinde izleyiciyi olası sansüre karşı bilgilendirdi.
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