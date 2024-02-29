Sadece Dört Yılda Bir Doğum Gününü Kutlayabilen Nejat İşler'in Hayattaki Şansı Dillere Düştü

Nejat İşler ve bir türlü gülmeyen yüzü artık Twitter (X) kullanıcılarına dert oldu! 29 Şubat doğumlu ünlü oyuncu bu sene doğum gününü kutlayacak. Ancak hayattaki şansının doğum gününde dahi kendini göstermesi maalesef sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı!

Bakalım 👇