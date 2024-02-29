Sadece Dört Yılda Bir Doğum Gününü Kutlayabilen Nejat İşler'in Hayattaki Şansı Dillere Düştü
Sadece Dört Yılda Bir Doğum Gününü Kutlayabilen Nejat İşler'in Hayattaki Şansı Dillere Düştü
Nejat İşler ve bir türlü gülmeyen yüzü artık Twitter (X) kullanıcılarına dert oldu! 29 Şubat doğumlu ünlü oyuncu bu sene doğum gününü kutlayacak. Ancak hayattaki şansının doğum gününde dahi kendini göstermesi maalesef sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı!
Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Canlandırdığı her rolle devleşen ünlü oyuncu Nejat İşler'i tanıyorsunuzdur: Kendisinin bir türlü aşkta gülmeyen yüzü de malumunuz...
Son zamanlarda kendisi köklü bir imaj değişikliğine gittiği için eski Nejat İşler'den eser kalmadı.
Geçtiğimiz haftalarda kendisinin son halini görenler hem şaşkınlığını gizleyememiş hem de yorumda bulunurken hiç acımamıştı.
29 Şubat doğumlu ünlü oyuncunun bugün doğum günü: Bugünü ayrı özel kılan bir diğer ayrıntı ise kendisinin doğum gününü 4 yılda bir kutlayabiliyor olması...
Kutlama gibi etkinlikleri sevmediği bilinen Nejat İşler için bu durum belki de işine geliyordur ancak sosyal medya kullanıcıları yine de uslanmak nedir bilmiyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dört yıl aradan sonra bugün doğum gününü kutlayacak olan Nejat İşler'in hayattaki şansı bir kez daha dillere düştü.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu vesileyle doğum gününü de kutlamış olalım: İyi ki doğdun Nejat İşler!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda