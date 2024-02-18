Nejat İşler'in Yeni Tarzını Görenler Hem Tanımakta Zorlandı Hem de Hiç Acımadı
Nejat İşler'in Yeni Tarzını Görenler Hem Tanımakta Zorlandı Hem de Hiç Acımadı
Ünlü oyuncu Nejat İşler'in son halini görenler hem tanımakta zorlandı, hem de yorum yaparken epey acımasız davrandı! Bakalım siz ünlü oyuncunun yeni imajını nasıl bulacaksınız... 👇
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Türk dizi ve sinemasının başarılı simalarından Nejat İşler'i tanımayan yoktur desek abartmış olmayız...
Gerek rol aldığı yapımlar gerek İstanbul gecelerinde bitmek bilmeyen olaylı maceraları olsun kendisi magazinin aşina olduğu isimlerden biri.
Ünlü oyuncu yaş almanın getirdiği değişimin yanı sıra geçmişten bugüne değişimiyle sık sık konuşuluyor.
Bazen rol aldığı yapımlar için imajından ödün verdiği oluyor, bazense nedenini asla bilemiyoruz!
Şimdi de sosyal medyada kendisinin yeni imajı olarak servis edilen fotoğrafına sayısız yorum geldi.
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Yeni imajının yeni bir proje için olup olmadığı belli olmamasıyla birlikte acımasız yorum yapanlar olmadı değil...
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