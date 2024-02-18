Issız Adam Cemal Hünal Issız Bir Adaya Düşse Yanına Alacağı Üç Filmi Açıkladı!

'Issız Adam' lakabı üstüne yapışıp kalan Cemal Hünal nereye gitse yakasını Ada'cılardan kurtaramıyor! Oğuz Gümüşay (@jontinik) kendisine ıssız bir adaya düşse yanına alacağı üç filmi sordu; Hünal'dan birbirinden efsaneler öneriler geldi.