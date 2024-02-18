Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Issız Adam Cemal Hünal Issız Bir Adaya Düşse Yanına Alacağı Üç Filmi Açıkladı!

Issız Adam Cemal Hünal Issız Bir Adaya Düşse Yanına Alacağı Üç Filmi Açıkladı!

Effy
Effy - Onedio Editörü
18.02.2024 - 15:28

'Issız Adam' lakabı üstüne yapışıp kalan Cemal Hünal nereye gitse yakasını Ada'cılardan kurtaramıyor! Oğuz Gümüşay (@jontinik) kendisine ıssız bir adaya düşse yanına alacağı üç filmi sordu; Hünal'dan birbirinden efsaneler öneriler geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

O istediği filmde, istediği rolü oynayabilir: Hepimiz oyuncu Cemal Hünal'ı bir türlü 'Issız Adam' olarak anmayı bırakamıyoruz!

O istediği filmde, istediği rolü oynayabilir: Hepimiz oyuncu Cemal Hünal'ı bir türlü 'Issız Adam' olarak anmayı bırakamıyoruz!

Hatta bu ıssız adam havaları üzerine fazla yapışmış olabilir: Cemal Hünal ve 13 yıllık eşi Lale Cangal boşandı.

Hatta bu ıssız adam havaları üzerine fazla yapışmış olabilir: Cemal Hünal ve 13 yıllık eşi Lale Cangal boşandı.

Geçtiğimiz günlerde Oğuz Gümüşay (@jontinik) bir etkinlikte Hünal'ı kendi halinde takılırken buldu ve o muhteşem soruyu sordu: "Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 film hangisi olurdu?"

Geçtiğimiz günlerde Oğuz Gümüşay (@jontinik) bir etkinlikte Hünal'ı kendi halinde takılırken buldu ve o muhteşem soruyu sordu: "Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 film hangisi olurdu?"

Hünal'ın ilk tepkisi ise haklı olarak "Ödüm patladı niye Ada'yı bıraktın diye soracaksın diye..." oldu. 😅

Hünal'ın ilk tepkisi ise haklı olarak "Ödüm patladı niye Ada'yı bıraktın diye soracaksın diye..." oldu. 😅

Issız adam Cemal Hünal'ın yanına alacağı ilk film: Yedi Samuray

Issız adam Cemal Hünal'ın yanına alacağı ilk film: Yedi Samuray
İçeriğin Devamı Aşağıda

İkincisi: İyi, Kötü ve Çirkin

İkincisi: İyi, Kötü ve Çirkin

Ve son olarak: Hayao Miyazaki'den Prenses Mononoke

Ve son olarak: Hayao Miyazaki'den Prenses Mononoke

Film zevkine diyecek bir şey olmasa da herkesin aklı o malum soruda kaldı...

Film zevkine diyecek bir şey olmasa da herkesin aklı o malum soruda kaldı...

Siz film seçimlerini nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?