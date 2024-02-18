Issız Adam Cemal Hünal Issız Bir Adaya Düşse Yanına Alacağı Üç Filmi Açıkladı!
Issız Adam Cemal Hünal Issız Bir Adaya Düşse Yanına Alacağı Üç Filmi Açıkladı!
'Issız Adam' lakabı üstüne yapışıp kalan Cemal Hünal nereye gitse yakasını Ada'cılardan kurtaramıyor! Oğuz Gümüşay (@jontinik) kendisine ıssız bir adaya düşse yanına alacağı üç filmi sordu; Hünal'dan birbirinden efsaneler öneriler geldi.
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O istediği filmde, istediği rolü oynayabilir: Hepimiz oyuncu Cemal Hünal'ı bir türlü 'Issız Adam' olarak anmayı bırakamıyoruz!
Hatta bu ıssız adam havaları üzerine fazla yapışmış olabilir: Cemal Hünal ve 13 yıllık eşi Lale Cangal boşandı.
Geçtiğimiz günlerde Oğuz Gümüşay (@jontinik) bir etkinlikte Hünal'ı kendi halinde takılırken buldu ve o muhteşem soruyu sordu: "Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 film hangisi olurdu?"
Hünal'ın ilk tepkisi ise haklı olarak "Ödüm patladı niye Ada'yı bıraktın diye soracaksın diye..." oldu. 😅
Issız adam Cemal Hünal'ın yanına alacağı ilk film: Yedi Samuray
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İkincisi: İyi, Kötü ve Çirkin
Ve son olarak: Hayao Miyazaki'den Prenses Mononoke
Film zevkine diyecek bir şey olmasa da herkesin aklı o malum soruda kaldı...
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