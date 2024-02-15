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Galaya Oscar Ödülü Gibi Giyinip Giden Zendaya Manifestin Dozunu Kaçırdı!

Galaya Oscar Ödülü Gibi Giyinip Giden Zendaya Manifestin Dozunu Kaçırdı!

Effy
Effy - Onedio Editörü
16.02.2024 - 01:56

Ünlü oyuncu Zendaya, yeni filminin galasına Oscar ödülü gibi giyinip gidince 'Manifestin dozunu kaçırmış olabilir mi?' diye sorgulatmadı değil! Karar sizin... 👇

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Siz Zendaya'yı nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun!

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