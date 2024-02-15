Galaya Oscar Ödülü Gibi Giyinip Giden Zendaya Manifestin Dozunu Kaçırdı!
Galaya Oscar Ödülü Gibi Giyinip Giden Zendaya Manifestin Dozunu Kaçırdı!
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Mankenlik yapsa sektörde model bırakmayacak bir fizik ve güzelliğe sahip oyuncu Zendaya'yı hepimiz tanıyoruz.
Onu yıllarca türlü türlü yapımlarda izlesek de 'Euphoria' dizisinde cevherini fark ettiğimiz Zendaya, sonrasında daha da büyük işlere imza attı.
Kendisini Spiderman yapımında dahi izledik: Üstelik burada hayatının aşkını da buldu!
Şimdilerde "Dune" yapımının devam filmi vizyonda olan güzel oyuncu, işi gereği galadan galaya geziyor.
Her galada kıyafetleriyle adından söz ettiren Zendaya, bu sefer işin dozunu kaçırdı ve karşımıza Mugler'ın robot süiti ile çıktı!
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Zendaya'yı Oscar ödülüne benzetenler 'Bir tür manifest şekli mi?' diye sorgulamadı da değil...
Konu Zendaya olunca böylesine bir görünümün yorumsuz kalma ihtimali yok!
"İŞTE GÖRMEK İSTEDİĞİM ŞEY"
"Aman tanrım çok seksi"
"O kadar iyi ki beni korkutuyor"
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"Modeller Zendaya oyunculupu seçtiği için ona teşekkür etmeli"
"Zendaya konuşabilir miyiz?"
Siz Zendaya'yı nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun!
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