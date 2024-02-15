Lady Gaga Yine Muhteşem! Sevgililer Günü'ne Özel Harley Quinn ve Joker'den Yeni Görseller Geldi
Lady Gaga Yine Muhteşem! Sevgililer Günü'ne Özel Harley Quinn ve Joker'den Yeni Görseller Geldi
Kaynak: https://people.com/lady-gaga-and-joaq...
14 şubat Sevgililer Günü'ne özel izlemeyi merakla beklediğimiz Harley Quinn ve Joker'den yeni görseller geldi! Joker: Folie á Deux filminde Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'e gelin bir göz atalım. 👇
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Joaquin Phoenix'in Joker rolünü üstlendiği "Joker" filmi 2019 yılına damgasını vurmuş ve ödüllerden ödüllere layık görülmüştü.
İlk filmin tadı damağımızda kalmışken ikinci film müjdesi de geldi: Hem de bu sefer sadece Joker'i değil, beraberinde Harley Quinn de var!
Joaquin Phoenix'in yanına Harley Quinn rolüyle Lady Gaga dahil olmuş, heyecan ikiye katlanmıştı.
Setten gelen her fotoğrafla heyecanımız doruklara çıkıyor derken 14 Şubat'a özel yepyeni görseller geldi!
Filmin yönetmeni Todd Philips Sevgililer Günü'ne özel Harley ve Joker'in yeni görsellerini paylaştı. 👇
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Bu görseller ile beklentiler iyice tavana çıkmadı değil...
Bizi harika bir iş bekliyor gibi! Sizin düşünceleriniz neler? Buyurun yorumlara 👇
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