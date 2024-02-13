SuperBowl'a Reklam İçin Milyonlarca Dolar Ödeyen Kanye West Adeta Parasıyla Rezil Oldu

Tuhaflıkların adamı Kanye West yine bir yeni tuhaflık ile çıkageldi: SuperBowl'da reklamının yayınlanması için milyonlarca dolar ödeyen West'in reklama parası kalmayınca ortaya 'reklam' demeye bin şahit isteyecek türden bir video çıktı.

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