SuperBowl'a Reklam İçin Milyonlarca Dolar Ödeyen Kanye West Adeta Parasıyla Rezil Oldu
SuperBowl'a Reklam İçin Milyonlarca Dolar Ödeyen Kanye West Adeta Parasıyla Rezil Oldu
Tuhaflıkların adamı Kanye West yine bir yeni tuhaflık ile çıkageldi: SuperBowl'da reklamının yayınlanması için milyonlarca dolar ödeyen West'in reklama parası kalmayınca ortaya 'reklam' demeye bin şahit isteyecek türden bir video çıktı.
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Magazin gündeminde sık sık eşi Bianca Censori ile birlikte gördüğümüz ünlü rapçi Kanye West'i tanımayan kalmadı.
Tuhaflık denince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Kanye, sık sık sergilediği davranışlarla çevresindekileri endişelendirmiyor değil.
Geçtiğimiz günlerde SuperBowl'a katılan ünlü rapçi, yine bir tuhaf giyim tarzı ile gözleri kanatmıştı.
Kendisi şimdi de parasıyla rezil oldu: SuperBowl'da reklamının yayınlanması için yer ayırtan ünlü rapçi, bunun uğruna milyonlarca doları gözden çıkardı.
E bu kadar para harcayınca yayınlayacağı reklam hakkında beklenti yükselmişti: Ancak kendisi telefonunda çektiği videoyu reklam niyetine yayınladı!
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Tüm parasını reklam yerini ayırtmaya harcadığını söyleyen West, markasının reklamını telefonundan çektiği videoyla yaptı.
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