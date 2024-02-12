Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Gelen Gideni Arattı: Megan Fox'un Islak Saçlı Kombinini Görenler Hayatı Sorguladı

Gelen Gideni Arattı: Megan Fox'un Islak Saçlı Kombinini Görenler Hayatı Sorguladı

Effy
Effy - Onedio Editörü
13.02.2024 - 01:02

Eski duru güzelliğinden eser kalmayan Megan Fox da artık herkes gibi: Kardashianları aratmayan Fox'un son hali sevenlerini hem üzdü hem de 'Neden?' sorusunu akıllara getirdi.

Bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir zamanlar duru güzelliği ile çoğu modele taş çıkartan ünlü oyuncu Megan Fox'u tanımayanımız yok.

Bir zamanlar duru güzelliği ile çoğu modele taş çıkartan ünlü oyuncu Megan Fox'u tanımayanımız yok.

Elbette kendisi de her insan gibi yaşlandı ancak yaş alırken başvurduğu bazı estetik operasyonlar doğal güzelliğini tamamen aldı götürdü desek yalan olmaz...

Elbette kendisi de her insan gibi yaşlandı ancak yaş alırken başvurduğu bazı estetik operasyonlar doğal güzelliğini tamamen aldı götürdü desek yalan olmaz...

Gerek imaj değişikliği gerek yüzündeki değişiklikler olsun, Fox'un Kardashianlara benzetenler de olmadı değil...

Gerek imaj değişikliği gerek yüzündeki değişiklikler olsun, Fox'un Kardashianlara benzetenler de olmadı değil...

Kendisi şimdilerde değişiminin yanı sıra Machine Gun Kelly ile olan bir ayrılıp bir barıştıkları ilişkisiyle de magazinin gündeminde.

Kendisi şimdilerde değişiminin yanı sıra Machine Gun Kelly ile olan bir ayrılıp bir barıştıkları ilişkisiyle de magazinin gündeminde.

Geçtiğimiz günlerde saçlarını pembe rengine boyatan Fox, kendisini tanınmayacak hale getirme konusunda istikrarlı ilerliyor.

Geçtiğimiz günlerde saçlarını pembe rengine boyatan Fox, kendisini tanınmayacak hale getirme konusunda istikrarlı ilerliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz gün yeni saçlarıyla yeni bir paylaşım yapan Megan Fox, "Anne" açıklaması ile bu pozlarını paylaştı. 👇

Geçtiğimiz gün yeni saçlarıyla yeni bir paylaşım yapan Megan Fox, "Anne" açıklaması ile bu pozlarını paylaştı. 👇

Kendisine bu tarzı yakıştırmayanlar niçin rapçi sevgilisi gibi giyindiğini sormadan edemedi...

Kendisine bu tarzı yakıştırmayanlar niçin rapçi sevgilisi gibi giyindiğini sormadan edemedi...

Sizce estetik var mı yok mu? Yorum sizde. 👇

Sizce estetik var mı yok mu? Yorum sizde. 👇
Sizce estetik var mı yok mu? Yorum sizde. 👇

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ezgi Ezgi

Kimlik bunalımı