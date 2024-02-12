Gelen Gideni Arattı: Megan Fox'un Islak Saçlı Kombinini Görenler Hayatı Sorguladı
Gelen Gideni Arattı: Megan Fox'un Islak Saçlı Kombinini Görenler Hayatı Sorguladı
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Bir zamanlar duru güzelliği ile çoğu modele taş çıkartan ünlü oyuncu Megan Fox'u tanımayanımız yok.
Elbette kendisi de her insan gibi yaşlandı ancak yaş alırken başvurduğu bazı estetik operasyonlar doğal güzelliğini tamamen aldı götürdü desek yalan olmaz...
Gerek imaj değişikliği gerek yüzündeki değişiklikler olsun, Fox'un Kardashianlara benzetenler de olmadı değil...
Kendisi şimdilerde değişiminin yanı sıra Machine Gun Kelly ile olan bir ayrılıp bir barıştıkları ilişkisiyle de magazinin gündeminde.
Geçtiğimiz günlerde saçlarını pembe rengine boyatan Fox, kendisini tanınmayacak hale getirme konusunda istikrarlı ilerliyor.
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Geçtiğimiz gün yeni saçlarıyla yeni bir paylaşım yapan Megan Fox, "Anne" açıklaması ile bu pozlarını paylaştı. 👇
Kendisine bu tarzı yakıştırmayanlar niçin rapçi sevgilisi gibi giyindiğini sormadan edemedi...
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Kimlik bunalımı
Gayet güzel olmuş yahu