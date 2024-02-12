Saçlarını 'Çikolata Şurubu' Rengine Boyatan Hailey Bieber'ın Nasibi Zorlama Şekli Güldürdü
Saçlarını 'Çikolata Şurubu' Rengine Boyatan Hailey Bieber'ın Nasibi Zorlama Şekli Güldürdü
Hailey Bieber'ın saçlarını sadece koyu kahverengiye boyatacak hali yok: 'Çikolata şurubu' rengindeki saçları ve rengin ismine anlam veremeyenlerin yaşadığı kafa karışıklığı ortaya eğlenceli bir durum çıkardı.
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Genellikle Justin Bieber ile olan evliliğiyle ön planda olan ünlü model ve iş insanı Hailey Bieber'ı tanımayanımız kalmadı.
Kendisi gerek adeta cam gibi parlayan cildiyle...
Sosyal medyada adeta akım haline dönüştürdüğü makyaj tarzları ile...
Hem de bir ara herkesin yaptırdığı meşhur 'Hailey Bieber' tırnakları ile epey popüler bir isim.
Kendisinin her adımı trend olduğu için basit hareketlerine bile bazen aşırı anlam yüklendiği oluyor...
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Hailey Bieber geçtiğimiz günlerde yeni saçları ile ilk kez boy gösterdi: Bieber'ın saçlarını koyu kahverengiye boyattığı görüldü.
Ancak buradan bile akım çıkarmaya çalışanların, bu saç rengi için 'çikolata şurubu rengi' demesi kafaları allak bullak etti!
"Çikolata şurubu mu, bildiğimiz kahverengi mi?" ikilemi aldı başını gitti...
"Kahverengi mi demek istediniz?"
"Ne tür bir çikolata şurubundan bahsediyorlar?"
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"Sonra TikTok'taki kızlar 'çikolata şurubu saç rengi' akımını başlatacak"
"Chatgpt'den kahverengine alternatif isim üretmesini istediğinde olan"
"500 kelimelik essayde daha fazla kelime bulmaya çalışırken ben"
"Sadece kahverengi işte, ciddi olun"
"Çikolata şurubu"
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