Son Albümünün Kapağında Yine ve Yeniden Eşi Bianca Censori'yi Teşhir Eden Kanye West Yıldırdı
Son Albümünün Kapağında Yine ve Yeniden Eşi Bianca Censori'yi Teşhir Eden Kanye West Yıldırdı
Biz bıktık, Kanye West bıkmadı: Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştığı için tepki yağmuruna tutulan West, bu tepkilerle yetinemeyince eşini bu sefer de yeni albümünün kapağında teşhir etti.
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Hollywood'un tartışmalı çifti Kanye West ve Bianca Censori'yi tanımayanınız kalmamıştır: Malum West tanınmaları için her tuşa bastı.
Her şey önce ikilinin sokaklarda tuhaf kıyafetlerle gezinmeleriyle başladı: Hatta Kanye West'in eşi Bianca'yı müstehcen giymeye zorladığı iddia edildi.
Bu da yetmedi: Kanye West ardı ardına yaptığı paylaşımlarla eşinin yarı çıplak pozlarını tüm dünyayla paylaştı.
Herkes bir yandan asla sesi çıkmayan Bianca hakkında endişeli: Arkadaşları Kanye'nin baskısı altında olduğunu söylüyor...
Kanye West sosyal medya paylaşımlarından yediği linç de yeterli gelmeyince bu sefer son albümünün kapağında yaptı yapacağını...
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"Vultures Volume 1" albümünün kapağında yine Bianca Censori'nin çıplak olduğu görüldü.
"Kim eşine böyle davranır?"
"Onun korkunç biri olduğunun farkındasınız değil mi? Sadece Taylor meselesi yüzünden değil"
"Bu kadını oyuncak gibi kullanması çok tuhaf. Umurumda değil"
"Bu yüzden iğrenç birisi"
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"Bu kadını sevmesinin imkanı yok"
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