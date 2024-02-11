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Son Albümünün Kapağında Yine ve Yeniden Eşi Bianca Censori'yi Teşhir Eden Kanye West Yıldırdı

Son Albümünün Kapağında Yine ve Yeniden Eşi Bianca Censori'yi Teşhir Eden Kanye West Yıldırdı

Kanye West
Effy
Effy - Onedio Editörü
11.02.2024 - 22:05

Biz bıktık, Kanye West bıkmadı: Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştığı için tepki yağmuruna tutulan West, bu tepkilerle yetinemeyince eşini bu sefer de yeni albümünün kapağında teşhir etti. 

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Hollywood'un tartışmalı çifti Kanye West ve Bianca Censori'yi tanımayanınız kalmamıştır: Malum West tanınmaları için her tuşa bastı.

Hollywood'un tartışmalı çifti Kanye West ve Bianca Censori'yi tanımayanınız kalmamıştır: Malum West tanınmaları için her tuşa bastı.

Her şey önce ikilinin sokaklarda tuhaf kıyafetlerle gezinmeleriyle başladı: Hatta Kanye West'in eşi Bianca'yı müstehcen giymeye zorladığı iddia edildi.

Her şey önce ikilinin sokaklarda tuhaf kıyafetlerle gezinmeleriyle başladı: Hatta Kanye West'in eşi Bianca'yı müstehcen giymeye zorladığı iddia edildi.

Bu da yetmedi: Kanye West ardı ardına yaptığı paylaşımlarla eşinin yarı çıplak pozlarını tüm dünyayla paylaştı.

Bu da yetmedi: Kanye West ardı ardına yaptığı paylaşımlarla eşinin yarı çıplak pozlarını tüm dünyayla paylaştı.

Herkes bir yandan asla sesi çıkmayan Bianca hakkında endişeli: Arkadaşları Kanye'nin baskısı altında olduğunu söylüyor...

Herkes bir yandan asla sesi çıkmayan Bianca hakkında endişeli: Arkadaşları Kanye'nin baskısı altında olduğunu söylüyor...

Burada bahsettik:

Kanye West sosyal medya paylaşımlarından yediği linç de yeterli gelmeyince bu sefer son albümünün kapağında yaptı yapacağını...

Kanye West sosyal medya paylaşımlarından yediği linç de yeterli gelmeyince bu sefer son albümünün kapağında yaptı yapacağını...
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"Vultures Volume 1" albümünün kapağında yine Bianca Censori'nin çıplak olduğu görüldü.

"Vultures Volume 1" albümünün kapağında yine Bianca Censori'nin çıplak olduğu görüldü.

Tabi yine tepki dolu yorumlar da geldi. 👇

"Kim eşine böyle davranır?"

"Kim eşine böyle davranır?"
twitter.com

"Onun korkunç biri olduğunun farkındasınız değil mi? Sadece Taylor meselesi yüzünden değil"

"Onun korkunç biri olduğunun farkındasınız değil mi? Sadece Taylor meselesi yüzünden değil"
twitter.com

"Bu kadını oyuncak gibi kullanması çok tuhaf. Umurumda değil"

"Bu kadını oyuncak gibi kullanması çok tuhaf. Umurumda değil"
twitter.com

"Bu yüzden iğrenç birisi"

"Bu yüzden iğrenç birisi"
twitter.com
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"Bu kadını sevmesinin imkanı yok"

"Bu kadını sevmesinin imkanı yok"
twitter.com

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