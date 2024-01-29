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Kaç Kurtar Kendini Bianca! Kanye West'ten Çıplak Pozlarını Paylaştığı Eşine Sosyal Medya Yasağı

Kaç Kurtar Kendini Bianca! Kanye West'ten Çıplak Pozlarını Paylaştığı Eşine Sosyal Medya Yasağı

Kanye West
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Editörü
29.01.2024 - 19:52

Kanye West yine bildiğimiz gibi... Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştığı için tepki yağmuruna tutulan West'ten bir diğer çok tepki alacak hamle geldi: İddialara göre, West, eşi Bianca'ya sosyal medya yasağı getirdi.

Detaylar 👇

Kaynak: https://pagesix.com/2024/01/29/entert...
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Kanye West malumunuz... Yeryüzündeki en toksik adam olabilecek kapasiteye sahip olan West, Bianca Censori'yle olan ilginç evliliğiyle çok konuşuluyor.

Kanye West malumunuz... Yeryüzündeki en toksik adam olabilecek kapasiteye sahip olan West, Bianca Censori'yle olan ilginç evliliğiyle çok konuşuluyor.

Eşinin yarı çıplak pozlarını kendi Instagram hesabında paylaşan West'e her geçen gün gelen tepkiler artıyor.

Eşinin yarı çıplak pozlarını kendi Instagram hesabında paylaşan West'e her geçen gün gelen tepkiler artıyor.

Tabi gelen tepkiler ve yorumlar West'in umurunda değil: Bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor!

Tabi gelen tepkiler ve yorumlar West'in umurunda değil: Bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor!

En son Kanye West'in eşi Bianca Censori'yi eski eşi Kim Kardashian'a benzediği için küçük düşürmeye çalıştığı iddiası adeta kan dondurmuştu.

En son Kanye West'in eşi Bianca Censori'yi eski eşi Kim Kardashian'a benzediği için küçük düşürmeye çalıştığı iddiası adeta kan dondurmuştu.

Detaylar:

Şimdi de Bianca Censori'nin yakın arkadaşlarının Page Six'e aktardığı bilgilere göre, West eşini gerçeklikten izole etmek için sosyal medya kullanmasını yasaklamış!

Şimdi de Bianca Censori'nin yakın arkadaşlarının Page Six'e aktardığı bilgilere göre, West eşini gerçeklikten izole etmek için sosyal medya kullanmasını yasaklamış!
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Yakın arkadaşları, "Bianca'nın sosyal medya kullanmasını istemiyor çünkü onun hakkında yazılanları okuyup üzülmesini istemiyormuş" şeklinde konuştu.

Yakın arkadaşları, "Bianca'nın sosyal medya kullanmasını istemiyor çünkü onun hakkında yazılanları okuyup üzülmesini istemiyormuş" şeklinde konuştu.

Ama kendisi Bianca'nın çıplak pozlarını paylaşıyor.

Yakın arkadaşları ayrıca Bianca'nın Kanye'den önce sosyal medyada aktif biri olduğunu söyledi.

Yakın arkadaşları ayrıca Bianca'nın Kanye'den önce sosyal medyada aktif biri olduğunu söyledi.

"Kanye onu şimdi bir yıldız olduğu için gizli ve gizemli kalması gerektiğine ikna etti."

"Kanye onu şimdi bir yıldız olduğu için gizli ve gizemli kalması gerektiğine ikna etti."

Ancak bu sadece onu kontrol etmesi için bir başka yol.

Söylemekten dilimizde tüy bitti ama kaç kurtar kendini Bianca... Sizin düşünceleriniz neler?

Söylemekten dilimizde tüy bitti ama kaç kurtar kendini Bianca... Sizin düşünceleriniz neler?

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