Kaç Kurtar Kendini Bianca! Kanye West'ten Çıplak Pozlarını Paylaştığı Eşine Sosyal Medya Yasağı
Kaç Kurtar Kendini Bianca! Kanye West'ten Çıplak Pozlarını Paylaştığı Eşine Sosyal Medya Yasağı
Kaynak: https://pagesix.com/2024/01/29/entert...
Kanye West yine bildiğimiz gibi... Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştığı için tepki yağmuruna tutulan West'ten bir diğer çok tepki alacak hamle geldi: İddialara göre, West, eşi Bianca'ya sosyal medya yasağı getirdi.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kanye West malumunuz... Yeryüzündeki en toksik adam olabilecek kapasiteye sahip olan West, Bianca Censori'yle olan ilginç evliliğiyle çok konuşuluyor.
Eşinin yarı çıplak pozlarını kendi Instagram hesabında paylaşan West'e her geçen gün gelen tepkiler artıyor.
Tabi gelen tepkiler ve yorumlar West'in umurunda değil: Bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor!
En son Kanye West'in eşi Bianca Censori'yi eski eşi Kim Kardashian'a benzediği için küçük düşürmeye çalıştığı iddiası adeta kan dondurmuştu.
Şimdi de Bianca Censori'nin yakın arkadaşlarının Page Six'e aktardığı bilgilere göre, West eşini gerçeklikten izole etmek için sosyal medya kullanmasını yasaklamış!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yakın arkadaşları, "Bianca'nın sosyal medya kullanmasını istemiyor çünkü onun hakkında yazılanları okuyup üzülmesini istemiyormuş" şeklinde konuştu.
Yakın arkadaşları ayrıca Bianca'nın Kanye'den önce sosyal medyada aktif biri olduğunu söyledi.
"Kanye onu şimdi bir yıldız olduğu için gizli ve gizemli kalması gerektiğine ikna etti."
Söylemekten dilimizde tüy bitti ama kaç kurtar kendini Bianca... Sizin düşünceleriniz neler?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın