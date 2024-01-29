Teoman'ın "Ben Aslında Çalışkan Biriyim" Açıklamasına Herkes İnanmış Gibi Yaptı!
Teoman'ın "Ben Aslında Çalışkan Biriyim" Açıklamasına Herkes İnanmış Gibi Yaptı!
Son zamanlarda müziğinden ziyade açıklamalarıyla magazinin ilgi odağı haline gelen Teoman, ilginç itiraflarına bir yenisini ekledi. 'Ben aslında çok çalışkan biriyim' serzenişine komik yanıtlar da gecikmedi.
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Türk Rock müziğine altın harflerle ismini yazdıran Teoman'ı hepimiz tanıyor ve dinliyoruz.
Ancak son zamanlarda adeta çenesinin bağı çözülen ünlü şarkıcı, müziğinden ziyade yaptığı açıklamalar ile ilgi odağı haline geldi.
Teoman, "Sosyete bir kadın gibi yaşıyorum" açıklamasından "80 yaşından sonra evliliği düşünürüm" açıklamasına değin kendine has, insanları gülümseten itiraflarda bulunuyor.
Ünlü şarkıcının şimdi de insanların kendisini yanlış tanımasından dert yandığı açıklamaları çok konuşuldu!
Teoman'ın "Herkes beni sarhoş, hiç iş yapmayan biri sanıyor. Ben aslında çok çalışkan biriyim" açıklaması sosyal medya kullanıcılarından nasibini aldı...
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Teoman gercek kral. Ne isterse diyebilir
Teoman sen hem çok sarhoş hem de çok çalışkan birisin çok içen insanlarin bazıları böyledir aklı başında donanımlı eğitimli ve ne istediğini bilen biriyse sa... Devamını Gör