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Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan'ın Sosyal Medyayı Bırakma Kararını Duyurma Şekli Beyinleri Yaktı

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan'ın Sosyal Medyayı Bırakma Kararını Duyurma Şekli Beyinleri Yaktı

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Editörü
28.01.2024 - 21:05

Eski Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan, sosyal medyayı bıraktığını ve bir süre uzaklaşacağını söyledi. Ancak hem duyurma şekli hem de açıklaması görenleri dumur etti!

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Skandallarıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Melis Buse Betkayan'ı hatırlayanlarınız vardır: Kısmetse Olur yarışmasında yarıştığı dönemde de çok konuşulan bir isimdi.

Skandallarıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Melis Buse Betkayan'ı hatırlayanlarınız vardır: Kısmetse Olur yarışmasında yarıştığı dönemde de çok konuşulan bir isimdi.

Betkayan, yarışma sonrası geçirdiği estetik operasyonlar sonucundaki değişimiyle görenleri neye uğradığını şaşırtmıştı!

Betkayan, yarışma sonrası geçirdiği estetik operasyonlar sonucundaki değişimiyle görenleri neye uğradığını şaşırtmıştı!

Bir de kendisinin Reşit Bozdağ ile olan bir ayrıl bir barış ilişkisini bilenleriniz vardır...

Bir de kendisinin Reşit Bozdağ ile olan bir ayrıl bir barış ilişkisini bilenleriniz vardır...

İkili sürekli olarak ayrılıyor, birbirleri hakkında ağza alınmayacak laflar ediyor ve bir süre sonra birbirine geri dönüyor.

İkili sürekli olarak ayrılıyor, birbirleri hakkında ağza alınmayacak laflar ediyor ve bir süre sonra birbirine geri dönüyor.

Yetmezmiş gibi bir de Bozdağ'ın aslında evli ve 3 çocuk babası olduğu ortaya çıkmıştı!

En son Bozdağ, Betkayan'ın çocuğunu aldırdığını söylemiş ve "Recep Tayyip Erdoğan duy beni, çocuğumu aldılar" çığlıklarıyla video paylaşmıştı.

En son Bozdağ, Betkayan'ın çocuğunu aldırdığını söylemiş ve "Recep Tayyip Erdoğan duy beni, çocuğumu aldılar" çığlıklarıyla video paylaşmıştı.
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Şimdi de Betkayan sayamadığımız kaçıncı kez sosyal medyaya ara vereceğini duyurdu: Hem de pozlarla!

Şimdi de Betkayan sayamadığımız kaçıncı kez sosyal medyaya ara vereceğini duyurdu: Hem de pozlarla!

Paylaşımıyla sosyal medyaya ara vereceğini söyleyen Betkayan, "Size önceden çekilmiş bir fotomu bırakıp gidiyorum biraz buralardan" diyerek pozlarının eski olduğunu vurguladı.

Paylaşımıyla sosyal medyaya ara vereceğini söyleyen Betkayan, "Size önceden çekilmiş bir fotomu bırakıp gidiyorum biraz buralardan" diyerek pozlarının eski olduğunu vurguladı.

Açıklamasında göze çarpan detaylardan biri de "da / de" ayrımını yapamamış olması oldu...

Açıklamasında göze çarpan detaylardan biri de "da / de" ayrımını yapamamış olması oldu...

Betkayan'ın sosyal medyaya veda paylaşımına yorumlar da gecikmedi.

Betkayan'ın sosyal medyaya veda paylaşımına yorumlar da gecikmedi.
www.instagram.com

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