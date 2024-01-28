Yasemin Özilhan Tüm Plajın Yerlerini Süpüren Gelinlikten Hallice Elbisesiyle Kuğuya Benzetildi!

Eski oyuncu Yasemin Özilhan, şimdilerde influencerlık yapıyor. Influencerlığın zorunluluklarından biri olan fotoğraf çekme işini layığıyla yerine getiren Özilhan, plajda giydiği gelinlikten hallice elbisesiyle yine çok beğenildi!

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