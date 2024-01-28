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Yasemin Özilhan Tüm Plajın Yerlerini Süpüren Gelinlikten Hallice Elbisesiyle Kuğuya Benzetildi!

Yasemin Özilhan Tüm Plajın Yerlerini Süpüren Gelinlikten Hallice Elbisesiyle Kuğuya Benzetildi!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Editörü
28.01.2024 - 18:29

Eski oyuncu Yasemin Özilhan, şimdilerde influencerlık yapıyor. Influencerlığın zorunluluklarından biri olan fotoğraf çekme işini layığıyla yerine getiren Özilhan, plajda giydiği gelinlikten hallice elbisesiyle yine çok beğenildi!

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Hepimizin aklına Doktor Ela olarak kazınan Yasemin Özilhan'ı tanımayan yoktur.

Hepimizin aklına Doktor Ela olarak kazınan Yasemin Özilhan'ı tanımayan yoktur.

Oyunculuk kariyerini bir kenara bırakan Özilhan, kendini daha çok influencerlığa adamaya başlamıştı.

Oyunculuk kariyerini bir kenara bırakan Özilhan, kendini daha çok influencerlığa adamaya başlamıştı.

Tabi değişen tek şey Özilhan'ın kariyeri olmadı: Geçirdiği estetik operasyonların ardından kendisini tanıyamayanlar oldu.

Tabi değişen tek şey Özilhan'ın kariyeri olmadı: Geçirdiği estetik operasyonların ardından kendisini tanıyamayanlar oldu.

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen, aksine üstüne katan ünlü isim şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen, aksine üstüne katan ünlü isim şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Influencer edasıyla yaptığı her paylaşım çok ama çok beğeniliyor desek yalan olmaz.

Influencer edasıyla yaptığı her paylaşım çok ama çok beğeniliyor desek yalan olmaz.
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En sın doğum gününü eşiyle Maldivler'de kutlayan Özilhan herkesi kıskandırmıştı. 🧿

En sın doğum gününü eşiyle Maldivler'de kutlayan Özilhan herkesi kıskandırmıştı. 🧿

Şimdi de tüm plajın yerlerini süpüren beyaz elbisesiyle çok beğenildi.

Şimdi de tüm plajın yerlerini süpüren beyaz elbisesiyle çok beğenildi.

Özilhan'ı beyazlar içinde geline benzetenler de olmadı değil...

Özilhan'ı beyazlar içinde geline benzetenler de olmadı değil...
www.instagram.com

Plajda dahi şıklığından ödün vermeyen Özilhan'ı elbisesi içerisinde kuğuya benzetenler de oldu...

Plajda dahi şıklığından ödün vermeyen Özilhan'ı elbisesi içerisinde kuğuya benzetenler de oldu...
www.instagram.com

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Siz Yasemin Özilhan'ın tarzını nasıl buldunuz? Yorum sizde!

Siz Yasemin Özilhan'ın tarzını nasıl buldunuz? Yorum sizde!
www.instagram.com

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