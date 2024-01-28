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Gülşen'den Hadise'ye Herkesin Dansçısı Olan Turabi'nin Eski Görüntüleri Şaşırttı

Gülşen'den Hadise'ye Herkesin Dansçısı Olan Turabi'nin Eski Görüntüleri Şaşırttı

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Editörü
28.01.2024 - 17:59

Survivor şampiyonluğuyla ismini duyuran Turabi Çamkıran'ın dansçı geçmişini bilenler vardır. Ünlü yarışmacının bu meslekte epey ilerlediği ve neredeyse dansçılığını yapmadığı ünlü isim kalmadığı ortaya çıktı.

Buyurun bakalım 👇

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Survivor yarışmasındaki atarlı giderli lafları ve değişik kutlama danslarıyla tanınırlık kazanan Turabi Çamkıran'ı izlemiş olanlarınız vardır.

Survivor yarışmasındaki atarlı giderli lafları ve değişik kutlama danslarıyla tanınırlık kazanan Turabi Çamkıran'ı izlemiş olanlarınız vardır.

Survivor şampiyonluğunun ardından yurt dışına açılan Turabi, yaptığı paylaşımlar ile yine adından çok söz ettirmişti.

Survivor şampiyonluğunun ardından yurt dışına açılan Turabi, yaptığı paylaşımlar ile yine adından çok söz ettirmişti.

Survivor'ın yeni sezonunda yarışan Turabi, +18 fotoğrafları gündeme getirildiğinde ağlayarak "Bana çocukluğumu yaşatmadılar" ifadelerini kullanmıştı.

Survivor'ın yeni sezonunda yarışan Turabi, +18 fotoğrafları gündeme getirildiğinde ağlayarak "Bana çocukluğumu yaşatmadılar" ifadelerini kullanmıştı.

Detaylar:

Şimdi de, Survivor öncesi bir dans kariyerinin olduğu bilinen ünlü yarışmacının eski danslarının derlendiği bir video ortaya çıktı.

Şimdi de, Survivor öncesi bir dans kariyerinin olduğu bilinen ünlü yarışmacının eski danslarının derlendiği bir video ortaya çıktı.

Videoda Turabi'nin Hadise, Gülşen ve Atiye gibi ünlü isimlerin dansçılığını yaptığı da görüldü.

Videoda Turabi'nin Hadise, Gülşen ve Atiye gibi ünlü isimlerin dansçılığını yaptığı da görüldü.
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İki Survivor şampiyonluğu bulunan Turabi'nin danslarından oluşan derleme:

Elbette sosyal medya kullanıcıları da yorumsuz kalmadı:

Elbette sosyal medya kullanıcıları da yorumsuz kalmadı:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

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Zevahir

Keşke sadece dans etse ya da survivor adlı yarışmada yarışsa. Konuşmasa. Konuşunca Acun bile sinirleniyor. 😁 😁 😁

Ceyhun Sarı

ay götüm