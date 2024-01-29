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Hazar Ergüçlü'nün Dilber Rolüne Bir Yorum da Eski Sevgilisi Yönetmen Onur Ünlü'den Geldi

Hazar Ergüçlü'nün Dilber Rolüne Bir Yorum da Eski Sevgilisi Yönetmen Onur Ünlü'den Geldi

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Editörü
29.01.2024 - 19:17

Dilber rolüyle son birkaç haftadır tozu dumana katan Hazar Ergüçlü'ye bir yorum da eski sevgilisi yönetmen Onur Ünlü'den geldi.

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Son birkaç haftadır her yerde onu görüyoruz: Elbisesiyle, dansıyla herkes her yerde 'İnci Taneleri' dizisinin Dilber'ini konuşuyor!

Son birkaç haftadır her yerde onu görüyoruz: Elbisesiyle, dansıyla herkes her yerde 'İnci Taneleri' dizisinin Dilber'ini konuşuyor!

Tabi burada sadece dans ve elbise konuşulmuyor: Dilber'i canlandıran oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yeteneği de herkesin dilinde.

Tabi burada sadece dans ve elbise konuşulmuyor: Dilber'i canlandıran oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yeteneği de herkesin dilinde.

Herkesin dansıyla elbisesiyle kopyalamaya çalıştığı Ergüçlü'ye birbirinden övgü dolu yorumlar geldi.

Herkesin dansıyla elbisesiyle kopyalamaya çalıştığı Ergüçlü'ye birbirinden övgü dolu yorumlar geldi.

Ünlü oyuncuya bir yorum da 5 yıl birliktelik yaşadığı eski sevgilisi Onur Ünlü'den geldi.

Ünlü oyuncuya bir yorum da 5 yıl birliktelik yaşadığı eski sevgilisi Onur Ünlü'den geldi.

Muhabir Online'da yer alan habere göre, Onur Ünlü eski sevgilisini övmelere doyamadı!

Muhabir Online'da yer alan habere göre, Onur Ünlü eski sevgilisini övmelere doyamadı!
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Ünlü yönetmen, Ergüçlü için "Beğenerek izledim. Gayet başarılı Hazar, çok iyi bir oyuncudur. Hep çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

Ünlü yönetmen, Ergüçlü için "Beğenerek izledim. Gayet başarılı Hazar, çok iyi bir oyuncudur. Hep çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

Ergüçlü, ayrıldıkları dönem ilişkinin sonlanması hakkında "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 5 yıllık bir yıpranma yaşandı" şeklinde konuşmuştu.

Ergüçlü, ayrıldıkları dönem ilişkinin sonlanması hakkında "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 5 yıllık bir yıpranma yaşandı" şeklinde konuşmuştu.

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