'İnci Taneleri' Dizisinde Dilber Rolüyle Tozu Dumana Katan Hazar Ergüçlü'yü Mercek Altına Alıyoruz
'İnci Taneleri' Dizisinde Dilber Rolüyle Tozu Dumana Katan Hazar Ergüçlü'yü Mercek Altına Alıyoruz
İnci Taneleri dizisinde Dilber rolü ve pavyon dansı ile akıma dönüşen ve tüm sosyal medyayı etkisi altına alan Hazar Ergüçlü'nün kendisini, kariyer yolculuğunu ve özel hayatını mercek altına aldık!
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Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat verdiği 'İnci Taneleri' dizisi değil ilk bölümden, Dilber karakterinin fragmanından beri sosyal medyanın gündeminde!
Dilber rolünü üstlenen başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü'ye dair merak edilen kariyer, özel hayat vb. soruların cevaplarını sizler için derledik.
1. Kıbrıs Türkü olan Hazar Ergüçlü ilk profesyonel oyunculuk deneyimini Derviş Zaim'in yönettiği "Gölgeler ve Suretler" filmiyle yaşadı.
2. Kendisini ilk kez televizyonlarda ise Kuzey Güney dizisindeki Simay Canay karakteri ile gördük.
3. Daha sonra Medcezir dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tüm ülkede tanınırlık kazandı.
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4. Sadece oynadığı dizilerde değil; sinema filmleriyle de adından söz ettiren Hazar Ergüçlü 'Gönül' filmindeki Sümbül rolüyle 2022'ye damgasını vurmuştu.
5. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminde de rol alan Ergüçlü, 71. Cannes Film Festivali'ne de katılmıştı.
6. Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da konuşulan Ergüçlü, yönetmen Onur Ünlü ile arasındaki yaş farkıyla çok konuşulmuştu.
7. Onur Ünlü'yle biten ilişkisinin ardından Ergüçlü aşkı Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak'ta buldu. Derken bu ilişki de çok uzun sürmedi...
8. Şimdilerde güzel oyuncu, DJ Artz ile birlikte: Bize de bu çifte mutluluklar dilemek düşer!
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