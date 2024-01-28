Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Dilber'li Şehir Reklamına Gelen Tepkilere Yanıt Verdi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Dilber'li Şehir Reklamına Gelen Tepkilere Yanıt Verdi
Son haftalarda interneri etkisi altına alan Dilber ve dansını artık izlemeyen, duymayan kalmadı. Dilber üzerinden Bolu şehrinin reklamını yapan belediye başkanı Tanju Özcan'a tepki yağdı. Gelen tepkilerin ardından paylaşımı silen Özcan'dan açıklama da geldi.
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'İnci Taneleri' dizisinin Dilber karakteri son günlerde interneti esir almış durumda: Elbiseden dansına değin her yerde Dilber'i görür olduk.
Dilber gündemini Bolu şehrinin reklamını yapmak için kullanan belediye başkanı Tanju Özcan'a birbirinden farklı tepkiler geldi.
"Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu’dan ev aldım" yazan Özcan, "Türkiye’nin en güzel şehri Bolu’ya bekliyoruz😊" notunu düştü.
Ancak Özcan'ın bu paylaşımına birçok tepki yağınca, belediye başkanı bu paylaşımını sildi.
Ardından uzunca bir açıklamada bulundu: 'Ben de siyaseten bunu fırsata çevirdim ve esprili bir şekilde şehrin tanıtımı için kullandım...'
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