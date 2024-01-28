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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Dilber'li Şehir Reklamına Gelen Tepkilere Yanıt Verdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Dilber'li Şehir Reklamına Gelen Tepkilere Yanıt Verdi

Tanju Özcan
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Editörü
28.01.2024 - 19:04

Son haftalarda interneri etkisi altına alan Dilber ve dansını artık izlemeyen, duymayan kalmadı. Dilber üzerinden Bolu şehrinin reklamını yapan belediye başkanı Tanju Özcan'a tepki yağdı. Gelen tepkilerin ardından paylaşımı silen Özcan'dan açıklama da geldi.

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'İnci Taneleri' dizisinin Dilber karakteri son günlerde interneti esir almış durumda: Elbiseden dansına değin her yerde Dilber'i görür olduk.

'İnci Taneleri' dizisinin Dilber karakteri son günlerde interneti esir almış durumda: Elbiseden dansına değin her yerde Dilber'i görür olduk.

Dilber gündemini Bolu şehrinin reklamını yapmak için kullanan belediye başkanı Tanju Özcan'a birbirinden farklı tepkiler geldi.

Dilber gündemini Bolu şehrinin reklamını yapmak için kullanan belediye başkanı Tanju Özcan'a birbirinden farklı tepkiler geldi.

"Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu’dan ev aldım" yazan Özcan, "Türkiye’nin en güzel şehri Bolu’ya bekliyoruz😊" notunu düştü.

"Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu’dan ev aldım" yazan Özcan, "Türkiye’nin en güzel şehri Bolu’ya bekliyoruz😊" notunu düştü.

Detaylar:

Ancak Özcan'ın bu paylaşımına birçok tepki yağınca, belediye başkanı bu paylaşımını sildi.

Ancak Özcan'ın bu paylaşımına birçok tepki yağınca, belediye başkanı bu paylaşımını sildi.

Ardından uzunca bir açıklamada bulundu: 'Ben de siyaseten bunu fırsata çevirdim ve esprili bir şekilde şehrin tanıtımı için kullandım...'

Ardından uzunca bir açıklamada bulundu: 'Ben de siyaseten bunu fırsata çevirdim ve esprili bir şekilde şehrin tanıtımı için kullandım...'
twitter.com

Az önce paylaştığım videoyu eleştirenlere söylüyorum;

İnci Taneleri dizisinin tanıtım fragmanında ağırlıklı olarak bu sahne kullanıldı. Milyonlarca paylaşım aldı. Ben de siyaseten bunu fırsata çevirdim ve esprili bir şekilde şehrin tanıtımı için kullandım. Orada bence geri kafalılar sanatçıya değil sanatçıdan sonraki Bolu’nun nasıl güzelleştiğinin görüntülerine baksınlar. Ben klasik bir siyasetçi değilim. Türkiye’de sevenimiz varsa bu sebepten. Siyasetin esprili yönünü öne çıkararak zaman zaman böyle paylaşımlar daha önce de yaptım, yapmaya da devam edeceğim.

O dizi legal bir dizi, bu da fragmanı. Bu fragman her yerde haftalardır dönüyor. Dizi de yayında ve milyonlarca kişi izliyor. Kadın kardeşlerimize benim son derece saygım var. Beni herkes bilir. Orada Türkiye’de çok izlenen bir görüntüyü paylaşmak suretiyle Bolu’nun ne güzel bir şehir olduğunu vurgulayarak şehrimin reklamını yaptım. Bazı art niyetliler buradaki esprili tanıtım videosunu sapıkça bir yöne eviriyorlar. Bunu yapanlar boş adamlar. Sanatçıya değil devamına baksınlar. Bolu ne kadar güzel bir şehir oldu onu görsünler.

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Senem İnan

Espiye tahammül kalmamış dizi sadece YouTube dan 8b izlenmiş tv yi varın siz hesap edin adam bunun üzerine şaka yapınca mı linç yemiş sanki ülkede herkes ili... Devamını Gör