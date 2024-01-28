Tanju Özcan'dan Dilber'li Paylaşım: Bolu'nun Reklamını Pavyon Sahnesiyle Yaptı

Dizi yayınlanmadan Ergüçlü'nün pavyondaki dans sahnesinden bir kesit yayınlanmış, 'Dilber dansı' adeta bir akıma dönüşmüştü. Sonucunda pek çok ünlü ismin dansı taklit ettiği, Dilber elbiselerinin satıldığı ve hatta pavyon dans kursunun açıldığı akım bunlarla da sınırlı kalmadı.