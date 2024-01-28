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Tanju Özcan'dan Dilber'li Paylaşım: Bolu'nun Reklamını Pavyon Sahnesiyle Yaptı

Tanju Özcan'dan Dilber'li Paylaşım: Bolu'nun Reklamını Pavyon Sahnesiyle Yaptı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 16:00

Dizi daha yayınlanmadan pavyon kesiti ile gündem olan, hatta akıma dönüşen Dilber dansına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da kayıtsız kalmadı. Başkan Bolu'ya emlak yatırımı için hazırlanan Dilber'li reklamı paylaştı.

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İnci Taneleri dizisi daha yayınlanmadan önce dahi gündeme oturmuştu.

İnci Taneleri dizisi daha yayınlanmadan önce dahi gündeme oturmuştu.

Senaryosu Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve Erdoğan'ın yıllar sonra ekranlara geri döndüğü proje geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle yayına girdi. Yayınlanan bölüm ise reytingleri alt üst etti.

İnci Taneleri'nin gündem olmasında ise Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyondaki dans sahnesinin payı büyük.

İnci Taneleri'nin gündem olmasında ise Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyondaki dans sahnesinin payı büyük.

Dizi yayınlanmadan Ergüçlü'nün pavyondaki dans sahnesinden bir kesit yayınlanmış, 'Dilber dansı' adeta bir akıma dönüşmüştü. Sonucunda pek çok ünlü ismin dansı taklit ettiği, Dilber elbiselerinin satıldığı ve hatta pavyon dans kursunun açıldığı akım bunlarla da sınırlı kalmadı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kentin reklamını bu sahne ile yaparak akıma da akla hayale gelmeyecek bir biçimde katılmış oldu.

Bu gönderinin ardından tepkiler gecikmedi.

Bu gönderinin ardından tepkiler gecikmedi.
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Özcan'ın gönderisine tepkiler artarken...

Özcan'ın gönderisine tepkiler artarken...
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Henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.

Henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.
twitter.com

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