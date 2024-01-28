Tanju Özcan'dan Dilber'li Paylaşım: Bolu'nun Reklamını Pavyon Sahnesiyle Yaptı
Tanju Özcan'dan Dilber'li Paylaşım: Bolu'nun Reklamını Pavyon Sahnesiyle Yaptı
Dizi daha yayınlanmadan pavyon kesiti ile gündem olan, hatta akıma dönüşen Dilber dansına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da kayıtsız kalmadı. Başkan Bolu'ya emlak yatırımı için hazırlanan Dilber'li reklamı paylaştı.
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İnci Taneleri dizisi daha yayınlanmadan önce dahi gündeme oturmuştu.
İnci Taneleri'nin gündem olmasında ise Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyondaki dans sahnesinin payı büyük.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kentin reklamını bu sahne ile yaparak akıma da akla hayale gelmeyecek bir biçimde katılmış oldu.
Bu gönderinin ardından tepkiler gecikmedi.
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Özcan'ın gönderisine tepkiler artarken...
Henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.
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