Biricik Gloria'mız Sofia Vergara'nın 26 Milyon Dolarlık Malikane Turu Ağzımızı Bir Karış Açık Bıraktı
Biricik Gloria'mız Sofia Vergara'nın 26 Milyon Dolarlık Malikane Turu Ağzımızı Bir Karış Açık Bıraktı
Kaynak: https://hollywoodlife.com/2024/02/06/...
Şimdilerde Netflix'teki son dizisi Griselda ile gündemde olan Sofia Vergara kazandığı paranın hakkını veriyor! 26 milyon dolarlık malikanesinin kapılarını bir YouTube programı için açan Vergara, evindeki her bir detayla 'Dünyada cenneti yaşıyor' dedirtti!
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"Modern Family" dizisinde Gloria karakteriyle aşığı olduğumuz Sofia Vergara'yı artık tanımayan kalmadı.
Özellikle de kendisinin bir suç imparatoriçesini canlandırdığı "Griselda" dizisinden sonra Vergara'nın performansı karşısında etkilenmeyen birini bulmak çok zor!
Güzeller güzeli oyuncu şimdi de 26 milyon dolar değerindeki malikanesinin kapılarını açtı ve mini bir ev turu düzenledi.
Bir YouTube programı için bizleri evinde ağırlamış kadar olan Vergara, evindeki odaları ve bahçesini tek tek gezdirdi.
Önce eve şöyle bir uzaktan bakalım...
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Lüks malikanenin bahçesi sizce de çok güzel değil mi?
Kolombiyalı oyuncunun evinde ise yok yok: Ev sineması, iki katlı misafirhanesi var; dekorasyonda ise İspanya, İsveç, Fransa ve İtalya'dan antikalar kullanılmış.
Vergara yatak odasını gösterirken "Bu odanın ne olduğunu biliyorsunuz, güzel zamanların yaşandığı bir yer" ifadelerini kullandı.
Vergara, yatak odası için "Odam harika görünüyor ve seksi bir oda" ifadelerini kullandı.
Ayrıca yatak odasının da kendisini de 'seksi ve özel' hissettirdiğini söyledi.
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