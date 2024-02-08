Biricik Gloria'mız Sofia Vergara'nın 26 Milyon Dolarlık Malikane Turu Ağzımızı Bir Karış Açık Bıraktı

Şimdilerde Netflix'teki son dizisi Griselda ile gündemde olan Sofia Vergara kazandığı paranın hakkını veriyor! 26 milyon dolarlık malikanesinin kapılarını bir YouTube programı için açan Vergara, evindeki her bir detayla 'Dünyada cenneti yaşıyor' dedirtti!

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