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"Bu Adam Benim Kocam" Havalarında Gezinen Zendaya'nın Elindeki Fotoğraf Detayı Kıskandırdı!

"Bu Adam Benim Kocam" Havalarında Gezinen Zendaya'nın Elindeki Fotoğraf Detayı Kıskandırdı!

Effy
Effy - Onedio Editörü
07.02.2024 - 23:30

Spiderman setinde başlayan etkileşimleri kısa sürede aşka dönüşen Zendaya ve Tom Holland ikilisini duymayan kalmadı! Geçtiğimiz akşam bir hayranın kendisine verdiği fotoğrafla poz veren Zendaya yine çok beğenildi. Fotoğraftaki o detay ise gözlerden kaçmadı!

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Spiderman filmlerinin bir büyüsü var: Başrolleri paylaşan herkes nihayetinde aşka adım atıyor!

Spiderman filmlerinin bir büyüsü var: Başrolleri paylaşan herkes nihayetinde aşka adım atıyor!

Sette başlayan aşklarıyla kısa sürede herkesin favori çifti haline gelen Zendaya ve Tom Holland'dan bahsetmemize gerek yok diye düşünüyoruz...

Sette başlayan aşklarıyla kısa sürede herkesin favori çifti haline gelen Zendaya ve Tom Holland'dan bahsetmemize gerek yok diye düşünüyoruz...

İkili aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor: Ancak Tom Holland biricik kız arkadaşına nasıl hayran olduğunu her fırsatta belirtiyor!

İkili aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor: Ancak Tom Holland biricik kız arkadaşına nasıl hayran olduğunu her fırsatta belirtiyor!

Bu sefer de benzer bir jest Zendaya'dan geldi. Bir hayranının eline tutuşturduğu fotoğrafla poz verdi.

Bu sefer de benzer bir jest Zendaya'dan geldi. Bir hayranının eline tutuşturduğu fotoğrafla poz verdi.

Ancak fotoğraftaki o detay Zendaya'nın bile kalbini eritti!

Ancak fotoğraftaki o detay Zendaya'nın bile kalbini eritti!
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Zendaya'nın sevgilisi Tom'un fotoğrafıyla verdiği poz hem çok beğenildi hem de kıskandırdı!

Zendaya'nın sevgilisi Tom'un fotoğrafıyla verdiği poz hem çok beğenildi hem de kıskandırdı!

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