"Bu Adam Benim Kocam" Havalarında Gezinen Zendaya'nın Elindeki Fotoğraf Detayı Kıskandırdı!

Spiderman setinde başlayan etkileşimleri kısa sürede aşka dönüşen Zendaya ve Tom Holland ikilisini duymayan kalmadı! Geçtiğimiz akşam bir hayranın kendisine verdiği fotoğrafla poz veren Zendaya yine çok beğenildi. Fotoğraftaki o detay ise gözlerden kaçmadı!

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