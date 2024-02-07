"Bu Adam Benim Kocam" Havalarında Gezinen Zendaya'nın Elindeki Fotoğraf Detayı Kıskandırdı!
"Bu Adam Benim Kocam" Havalarında Gezinen Zendaya'nın Elindeki Fotoğraf Detayı Kıskandırdı!
Spiderman setinde başlayan etkileşimleri kısa sürede aşka dönüşen Zendaya ve Tom Holland ikilisini duymayan kalmadı! Geçtiğimiz akşam bir hayranın kendisine verdiği fotoğrafla poz veren Zendaya yine çok beğenildi. Fotoğraftaki o detay ise gözlerden kaçmadı!
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Spiderman filmlerinin bir büyüsü var: Başrolleri paylaşan herkes nihayetinde aşka adım atıyor!
Sette başlayan aşklarıyla kısa sürede herkesin favori çifti haline gelen Zendaya ve Tom Holland'dan bahsetmemize gerek yok diye düşünüyoruz...
İkili aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor: Ancak Tom Holland biricik kız arkadaşına nasıl hayran olduğunu her fırsatta belirtiyor!
Bu sefer de benzer bir jest Zendaya'dan geldi. Bir hayranının eline tutuşturduğu fotoğrafla poz verdi.
Ancak fotoğraftaki o detay Zendaya'nın bile kalbini eritti!
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Zendaya'nın sevgilisi Tom'un fotoğrafıyla verdiği poz hem çok beğenildi hem de kıskandırdı!
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