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Cinsel İlişki Sahnelerinden Bıktığını Söyleyen Henry Cavill'in Açıklamalarını Hayranları Kabullenemedi!

Cinsel İlişki Sahnelerinden Bıktığını Söyleyen Henry Cavill'in Açıklamalarını Hayranları Kabullenemedi!

Effy
Effy - Onedio Editörü
07.02.2024 - 21:51

Evimizin Süpermen'i Henry Cavill'in erotik sahneleri anlamsız bulduğunu ve nefre tettiğini söylemesi, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Sevenlerinden bazıları Cavill'ı duymazdan geldi, bazısı ise goygoyun dibine vurdu! 👇

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Hepimizin Süpermen'i Henry Cavill'in seks sahneleri hakkında yaptığı itiraf duyanları şoke etmişti: Cavill, seks sahnelerini anlayamadığından ve nefret ettiğinden veryansın etmişti!

Hepimizin Süpermen'i Henry Cavill'in seks sahneleri hakkında yaptığı itiraf duyanları şoke etmişti: Cavill, seks sahnelerini anlayamadığından ve nefret ettiğinden veryansın etmişti!

Burada bahsettik:

Biz kendisini her rolde ve her şekilde izlemeye tamam olsak da, kendisinin bu itirafı bazı hayranlarının tadını kaçırdı!

Biz kendisini her rolde ve her şekilde izlemeye tamam olsak da, kendisinin bu itirafı bazı hayranlarının tadını kaçırdı!

Haliyle goygoycular gecikmedi. 👇

Sonuçta oyunculuk gereği...

Sonuçta oyunculuk gereği...
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Hemen halıyı izlemeye başlanır. 😅

Hemen halıyı izlemeye başlanır. 😅
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Gerginliğe gerek yok...

Gerginliğe gerek yok...
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😂

😂
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