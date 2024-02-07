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Galatasaray'ın İncisi Mauro Icardi Eşi Wanda Nara'nın Dansını İzlemelere Doyamadı!

Galatasaray'ın İncisi Mauro Icardi Eşi Wanda Nara'nın Dansını İzlemelere Doyamadı!

Mauro Icardi
Effy
Effy - Onedio Editörü
07.02.2024 - 20:02

Son zamanlarda çektiği klipteki dansıyla adından söz ettiren Wanda Nara, yeni performansıyla eşi Mauro Icardi'yi adeta büyüledi! 👇

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve biricik eşi Wanda Nara ikilisini hem spor hem magazin camiasında tanımayan yok.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve biricik eşi Wanda Nara ikilisini hem spor hem magazin camiasında tanımayan yok.

İkilinin birbirlerine karşı olan dillere detan aşklarını ve desteğini de duymayan yoktur...

İkilinin birbirlerine karşı olan dillere detan aşklarını ve desteğini de duymayan yoktur...

Icardi futbolda tarih yazmaya devam ederken, Wanda Nara da kendi kariyerine odaklandı ve geçtiğimiz günlerde Brezilya'da şarkısına klip çekti.

Icardi futbolda tarih yazmaya devam ederken, Wanda Nara da kendi kariyerine odaklandı ve geçtiğimiz günlerde Brezilya'da şarkısına klip çekti.

Twerkten hallice dansına yorumlar da gecikmedi:

Wanda Nara şimdi de eşi Icardi'nin karşısında dans yeteneklerini konuşturdu; yıldız futbolcu eşini pür dikkat izledi!

Wanda Nara şimdi de eşi Icardi'nin karşısında dans yeteneklerini konuşturdu; yıldız futbolcu eşini pür dikkat izledi!

Eşinin karşısında dans figürlerini sergileyen Nara'yı Icardi izlemelere adeta doyamadı!

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