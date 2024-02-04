Mauro Icardi'nin Eşi Wanda Nara Klipte Twerk Dansıyla Yine Adından Söz Ettirdi
Mauro Icardi'nin Eşi Wanda Nara Klipte Twerk Dansıyla Yine Adından Söz Ettirdi
En son şarkı çıkaran Wanda Nara, şimdi de Brezilya'da çektiği kliple adından söz ettirdi! Klipteki twerkten hallice dansıyla sosyal medyada gündem oldu.
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Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin biriciği Wanda Nara'yı tanımayan kalmamıştır.
En az eşi Icardi kadar Galatasaraylı taraftarların favorisi olan Nara, zaman zaman paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Kendisi en son Icardi ile ilk gecesini anlatarak hiçbir detayı anlatmamış, kulaklarımızı kızartmıştı!
Şimdi de kendi kariyerine yönelerek şarkı çıkartan Wanda Nara, klibini de Brezilya'da çekti!
Klipte bir bilardo masasının üstüne çıkan Nara, twerkten hallice dansıyla sosyal medyayı karıştırdı!
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