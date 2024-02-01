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Peaky Blinders'ın Arthur Shelby'si Paul Anderson'ın Uyuşturucudan Yakalanmasına Pes Dedirten Savunma!

Peaky Blinders'ın Arthur Shelby'si Paul Anderson'ın Uyuşturucudan Yakalanmasına Pes Dedirten Savunma!

Effy
Effy - Onedio Editörü
01.02.2024 - 22:43

Peaky Blinders dizisinin meşhur Arthur Shelby'si Paul Anderson, geçtiğimiz günlerde uyuşturucudan yakalanmıştı. Anderson'ın uyuşturucuyla yakalanmasına avukatından mantığın sınırlarını zorlayan bir savunma geldi.

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Tüm dünyada ses getiren ve sevilerek izlenen 'Peaky Blinders' dizisini duymayanınız kalmamıştır.

Tüm dünyada ses getiren ve sevilerek izlenen 'Peaky Blinders' dizisini duymayanınız kalmamıştır.

Dizide agresifliği ile öne çıkan Arthur Shelby'yi de hepimiz tanıyoruz: Malum suç çetesinin içinde olmak bunu gerektirir.

Dizide agresifliği ile öne çıkan Arthur Shelby'yi de hepimiz tanıyoruz: Malum suç çetesinin içinde olmak bunu gerektirir.

Ancak Arthur Shelby rolüne hayat veren Paul Anderson, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu ile yakalanarak 'Gerçekle diziyi mi karıştırdı?' diye sorgulatmadı değil.

Ancak Arthur Shelby rolüne hayat veren Paul Anderson, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu ile yakalanarak 'Gerçekle diziyi mi karıştırdı?' diye sorgulatmadı değil.

Hatta epey goygoy da dönmüştü:

Herkes Anderson'ın rolünden çıkamaması üzerinden dalga geçerken, ünlü oyuncunun avukatından tam da bu minvalde bir savunma geldi.

Herkes Anderson'ın rolünden çıkamaması üzerinden dalga geçerken, ünlü oyuncunun avukatından tam da bu minvalde bir savunma geldi.

Ünlü oyuncunun avukatı, "Müvekkilim, karaktere bürünerek dizinin hayranlarını memnun etmek için elinden geleni yaptı" sözleriyle Anderson'ı savundu!

Ünlü oyuncunun avukatı, "Müvekkilim, karaktere bürünerek dizinin hayranlarını memnun etmek için elinden geleni yaptı" sözleriyle Anderson'ı savundu!
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Yani suç diziyi severek izleyenlerde mi? 😅 Sizin yorumlarınız neler?

Yani suç diziyi severek izleyenlerde mi? 😅 Sizin yorumlarınız neler?

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