Serenay Sarıkaya'nın Dizideki Hamile Halleri "Üşenme Yap Bi' Velet!" Dedirtti

Aile dizisinin finalinde ağlamaktan içimizi dışımıza çıkaran Serenay Sarıkaya, Devin rolüyle hepimizde unutulmayacak bir iz bıraktı! Son bölümde hamile hallerini izlemeye doyamadığımız Sarıkaya'nın pozuna yorum yağdı. Devin'den sonra herkes şimdi de Sarıkaya'dan müjdeli haberi bekliyor! 😂