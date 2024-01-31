Serenay Sarıkaya'nın Dizideki Hamile Halleri "Üşenme Yap Bi' Velet!" Dedirtti
Serenay Sarıkaya'nın Dizideki Hamile Halleri "Üşenme Yap Bi' Velet!" Dedirtti
Aile dizisinin finalinde ağlamaktan içimizi dışımıza çıkaran Serenay Sarıkaya, Devin rolüyle hepimizde unutulmayacak bir iz bıraktı! Son bölümde hamile hallerini izlemeye doyamadığımız Sarıkaya'nın pozuna yorum yağdı. Devin'den sonra herkes şimdi de Sarıkaya'dan müjdeli haberi bekliyor! 😂
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Hepinizin de bildiği dün akşam Aile'mize veda ettik; muhteşem bir finalle uğurladık!
Serenay Sarıkaya'nın adeta oyunculuğuyla devleştiğiğ final bölümü neyse ki tatlıya bağlandı, rahat bir uyku uyuduk!
Devin karakterinin hamile hallerini bol bol izlediğimiz final bölümünün ardından Sarıkaya'dan gelen bu poz kalpleri eritti!
Ardından hamileliği ünlü oyuncuya çok yakışanlardan yorum yağdı! 👇
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