Britney Spears Yemeğinin Biraz Zehirle Daha Lezzetli Olduğunu Söyleyince Kimse Duyduklarına İnanamadı!
Britney Spears Yemeğinin Biraz Zehirle Daha Lezzetli Olduğunu Söyleyince Kimse Duyduklarına İnanamadı!
Kaynak: https://pagesix.com/2024/01/31/entert...
Tuhaflıklarıyla gündemden düşmek bilmeyen Britney Spears'ın son paylaşımı kafa karışıklığına neden oldu. Bakalım siz ne düşüneceksiniz... 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ı tanımayan yoktur: "Toxic" ve "Gimme More" gibi sayısız hit parçayla 2000'lerin en ünlü isimlerindendi.
Bir de yaşadıkları var tabi... Babası yüzünden adeta hapis hayatı yaşayan Spears, uzun yıllar boyunca birçok zorluğa göğüs gerdi.
Şimdilerde özgür ve yeni hayatının keyfini çıkaran Spears, magazin gündemine ilginç Instagram paylaşımlarıyla geliyor.
Hem tuhaf dansları hem de enteresan tavırlarıyla zaman zaman takipçilerini endişelendirdiği olmuyor değil.
Ünlü şarkıcı şimdi de yemeğe dair yaptığı bir paylaşımla kafaları karıştırdı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yaptığı çizim paylaşımına "Yemeğin bir miktar zehirle bu kadar lezzetli olacağını tahmin etmezdim" açıklamasını yazan Spears, kafalarda soru işareti oluşturdu.
Ünlü şarkıcının ciddi anlamda zehri kastettiğini düşünenler de oldu, çizimdeki kokteylden kaynaklı alkolden bahsedebileceğini düşünenler de oldu...
Sevenleri yine kendini endişelenmekten alıkoyamadı... Sizin düşünceleriniz neler?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda