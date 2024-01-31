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Britney Spears Yemeğinin Biraz Zehirle Daha Lezzetli Olduğunu Söyleyince Kimse Duyduklarına İnanamadı!

Britney Spears Yemeğinin Biraz Zehirle Daha Lezzetli Olduğunu Söyleyince Kimse Duyduklarına İnanamadı!

Effy
Effy - Onedio Editörü
31.01.2024 - 19:33

Tuhaflıklarıyla gündemden düşmek bilmeyen Britney Spears'ın son paylaşımı kafa karışıklığına neden oldu. Bakalım siz ne düşüneceksiniz... 👇

Kaynak: https://pagesix.com/2024/01/31/entert...
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Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ı tanımayan yoktur: "Toxic" ve "Gimme More" gibi sayısız hit parçayla 2000'lerin en ünlü isimlerindendi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ı tanımayan yoktur: "Toxic" ve "Gimme More" gibi sayısız hit parçayla 2000'lerin en ünlü isimlerindendi.

Bir de yaşadıkları var tabi... Babası yüzünden adeta hapis hayatı yaşayan Spears, uzun yıllar boyunca birçok zorluğa göğüs gerdi.

Bir de yaşadıkları var tabi... Babası yüzünden adeta hapis hayatı yaşayan Spears, uzun yıllar boyunca birçok zorluğa göğüs gerdi.

Detaylar...

Şimdilerde özgür ve yeni hayatının keyfini çıkaran Spears, magazin gündemine ilginç Instagram paylaşımlarıyla geliyor.

Şimdilerde özgür ve yeni hayatının keyfini çıkaran Spears, magazin gündemine ilginç Instagram paylaşımlarıyla geliyor.

Hem tuhaf dansları hem de enteresan tavırlarıyla zaman zaman takipçilerini endişelendirdiği olmuyor değil.

Hem tuhaf dansları hem de enteresan tavırlarıyla zaman zaman takipçilerini endişelendirdiği olmuyor değil.

Ünlü şarkıcı şimdi de yemeğe dair yaptığı bir paylaşımla kafaları karıştırdı...

Ünlü şarkıcı şimdi de yemeğe dair yaptığı bir paylaşımla kafaları karıştırdı...
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Yaptığı çizim paylaşımına "Yemeğin bir miktar zehirle bu kadar lezzetli olacağını tahmin etmezdim" açıklamasını yazan Spears, kafalarda soru işareti oluşturdu.

Yaptığı çizim paylaşımına "Yemeğin bir miktar zehirle bu kadar lezzetli olacağını tahmin etmezdim" açıklamasını yazan Spears, kafalarda soru işareti oluşturdu.

Ünlü şarkıcının ciddi anlamda zehri kastettiğini düşünenler de oldu, çizimdeki kokteylden kaynaklı alkolden bahsedebileceğini düşünenler de oldu...

Ünlü şarkıcının ciddi anlamda zehri kastettiğini düşünenler de oldu, çizimdeki kokteylden kaynaklı alkolden bahsedebileceğini düşünenler de oldu...

Sevenleri yine kendini endişelenmekten alıkoyamadı... Sizin düşünceleriniz neler?

Sevenleri yine kendini endişelenmekten alıkoyamadı... Sizin düşünceleriniz neler?

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