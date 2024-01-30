Parayı Nasıl Harcayacağını İyi Bilen Dua Lipa Yine Egzotik Tatil Pozuyla Görenleri Kıskandırdı!
Parayı Nasıl Harcayacağını İyi Bilen Dua Lipa Yine Egzotik Tatil Pozuyla Görenleri Kıskandırdı!
Yılın sadece 15 günü çalıştığına yemin edip kanıtlayamayacağımız Dua Lipa yine gezmelerde! Kendisinin son tatil pozuna ise birbirinden komik yorumlar gecikmedi.
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'New Rules' şarkısıyla hayatımıza giren ve pop müziğe daha birçok farklı hit parça kazandıran Dua Lipa'yı hepimiz tanıyor ve severek dinliyoruz.
Kendisinin ülkemizde ayrı bir yeri var: Hem oyuncu Şükrü Özyıldız'a benzerliğiyle olsun...
Hem de 'Yalan Dünya' Tülay'a benzerliğiyle olsun, kendisi magazin gündemimize sık gelen bir isim.
Kendisini iyi tanıyanlar ve takip edenler bilir ki Lipa'nın kıskanılma nedenlerinden biri de bitmek bilmeyen tatilleri...
Yılın sadece 15 günü çalıştığı düşünülen Dua, tatil için gitmediği yer bırakmadı!
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Şimdi de yine bir tatilden gelen fotoğrafı 'Bu sefer nereye gittin!?' diye sorgulattı...
Şükrü yorumlarından da yakasını kurtaramadı. 👇
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