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Parayı Nasıl Harcayacağını İyi Bilen Dua Lipa Yine Egzotik Tatil Pozuyla Görenleri Kıskandırdı!

Parayı Nasıl Harcayacağını İyi Bilen Dua Lipa Yine Egzotik Tatil Pozuyla Görenleri Kıskandırdı!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Editörü
30.01.2024 - 21:04

Yılın sadece 15 günü çalıştığına yemin edip kanıtlayamayacağımız Dua Lipa yine gezmelerde! Kendisinin son tatil pozuna ise birbirinden komik yorumlar gecikmedi.

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'New Rules' şarkısıyla hayatımıza giren ve pop müziğe daha birçok farklı hit parça kazandıran Dua Lipa'yı hepimiz tanıyor ve severek dinliyoruz.

'New Rules' şarkısıyla hayatımıza giren ve pop müziğe daha birçok farklı hit parça kazandıran Dua Lipa'yı hepimiz tanıyor ve severek dinliyoruz.

Kendisinin ülkemizde ayrı bir yeri var: Hem oyuncu Şükrü Özyıldız'a benzerliğiyle olsun...

Kendisinin ülkemizde ayrı bir yeri var: Hem oyuncu Şükrü Özyıldız'a benzerliğiyle olsun...

Hem de 'Yalan Dünya' Tülay'a benzerliğiyle olsun, kendisi magazin gündemimize sık gelen bir isim.

Hem de 'Yalan Dünya' Tülay'a benzerliğiyle olsun, kendisi magazin gündemimize sık gelen bir isim.

Kendisini iyi tanıyanlar ve takip edenler bilir ki Lipa'nın kıskanılma nedenlerinden biri de bitmek bilmeyen tatilleri...

Kendisini iyi tanıyanlar ve takip edenler bilir ki Lipa'nın kıskanılma nedenlerinden biri de bitmek bilmeyen tatilleri...

Yılın sadece 15 günü çalıştığı düşünülen Dua, tatil için gitmediği yer bırakmadı!

Yılın sadece 15 günü çalıştığı düşünülen Dua, tatil için gitmediği yer bırakmadı!
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Şimdi de yine bir tatilden gelen fotoğrafı 'Bu sefer nereye gittin!?' diye sorgulattı...

Şimdi de yine bir tatilden gelen fotoğrafı 'Bu sefer nereye gittin!?' diye sorgulattı...
twitter.com

Şükrü yorumlarından da yakasını kurtaramadı. 👇

Şükrü yorumlarından da yakasını kurtaramadı. 👇
www.instagram.com

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