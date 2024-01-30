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Küllerinden Adeta Yeniden Doğan Ünlü İsimler 'Estetik Sen Nelere Kadirsin!' Dedirtti

Küllerinden Adeta Yeniden Doğan Ünlü İsimler 'Estetik Sen Nelere Kadirsin!' Dedirtti

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Editörü
30.01.2024 - 19:39

Estetik operasyonların etinden sütünden iyi faydalanmasını bilen ünlü isimler adeta küllerinden yeni doğuyor ve muhteşem görünümlere kavuşuyor. Hayliyle bizlere de şaşırıp kalmak düşüyor! 

Bakalım 👇

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İnsanlar ya sağlık meselelerinden ya da sadece keyifleri öyle istediği için zaman zaman estetik operasyonlara başvurabiliyor.

İnsanlar ya sağlık meselelerinden ya da sadece keyifleri öyle istediği için zaman zaman estetik operasyonlara başvurabiliyor.

Ünlülerden bazıları geçirdikleri estetik operasyonları reddetse de, görünen köy kılavuz istemiyor tabi.

Ünlülerden bazıları geçirdikleri estetik operasyonları reddetse de, görünen köy kılavuz istemiyor tabi.

Bir Twitter (X) kullanıcısı ünlü isimlerin geçirdiği değişimi paylaşarak izleyenleri bir kez daha şaşırttı!

Sonra da 'Para + estetik sen nelere kadirsin!' yorumları yağdı. 👇

Sonra da 'Para + estetik sen nelere kadirsin!' yorumları yağdı. 👇
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İnsan kendini nasıl mutlu hissediyorsa öyle güzeldir!

İnsan kendini nasıl mutlu hissediyorsa öyle güzeldir!
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twitter.com

😂

😂
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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