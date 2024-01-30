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Ezhel'in Annesi Rahat Bir Nefes Alabilir: Alizade Hoşlandığı Erkek Tipini Paylaştı!

Ezhel'in Annesi Rahat Bir Nefes Alabilir: Alizade Hoşlandığı Erkek Tipini Paylaştı!

Ezhel
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Editörü
30.01.2024 - 20:23

Ezhel uğruna bir tek kaynanasıyla saç baş kavga etmediği kalan Alizade, rapçi aşkını çabuk unuttu! Şaka bir yana, ünlü rapçi isim hoşlandığı erkek tipini paylaştı.

Bakalım kimmiş o şanslı kişiler... 👇

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İlginç şarkı sözleri ve kendine has tavırları ile Alizade rap dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı.

İlginç şarkı sözleri ve kendine has tavırları ile Alizade rap dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı.

Samimi tavırlarıyla kısa sürede herkesin sevgisini kazanan ünlü rapçi, kendi gibi rapçi olan Ezhel ile bir araya gelince sevenlerini heyecanlandırmıştı!

Samimi tavırlarıyla kısa sürede herkesin sevgisini kazanan ünlü rapçi, kendi gibi rapçi olan Ezhel ile bir araya gelince sevenlerini heyecanlandırmıştı!

İkili birbirinden komik ve samimi paylaşımlar yaparken akıllara 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' düşüncesi de geldi!

İkili birbirinden komik ve samimi paylaşımlar yaparken akıllara 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' düşüncesi de geldi!

Alizade de söylentileri doğrularcasına Ezhel'i "Evimin erkeği, evimin direği" notuyla yemek yaparken paylaşınca ortalık karışmıştı!

Alizade de söylentileri doğrularcasına Ezhel'i "Evimin erkeği, evimin direği" notuyla yemek yaparken paylaşınca ortalık karışmıştı!

Ezhel'in annesinden Alizade'e onay çıkmamış, "Ben sağken oğluma zade made yaklaşamaz" diyerek katiyen reddetmişti!

Ezhel'in annesinden Alizade'e onay çıkmamış, "Ben sağken oğluma zade made yaklaşamaz" diyerek katiyen reddetmişti!
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Alizade ve Ezhel'in annesi atışırken, rapçi Ezhel o esnada halihazırda sevgilisi olduğunun sinyallerini vererek Alizade'le aşk iddialarına son noktayı koymuştu.

Alizade ve Ezhel'in annesi atışırken, rapçi Ezhel o esnada halihazırda sevgilisi olduğunun sinyallerini vererek Alizade'le aşk iddialarına son noktayı koymuştu.

Detaylar:

Bekarlığı tescillenen Alizade yerinde durur mu? Hoşlandığı erkek tipini X hesabından duyurdu.

Bekarlığı tescillenen Alizade yerinde durur mu? Hoşlandığı erkek tipini X hesabından duyurdu.

Her zamanki gibi muhteşem Türkçe'sini konuşturdu tabi. 😂👇

Her zamanki gibi muhteşem Türkçe'sini konuşturdu tabi. 😂👇
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Sosyal medya kullanıcıları da yerinde durur mu hiç... 👇

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