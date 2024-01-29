'Aslında Çok Çalışkanım' Diye Yakınan Teoman Daha Bir Gün Geçmeden Sözünden Döndü!

Teoman en son 'Herkes beni sarhoş, hiç iş yapmayan biri sanıyor. Ben aslında çok çalışkan biriyim' açıklamasıyla konuşulmuş ve dillere düşmüştü. Ünlü şarkıcı, daha üstünden bir gün geçmemişken kendi sözünden döndü!

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