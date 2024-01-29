'Aslında Çok Çalışkanım' Diye Yakınan Teoman Daha Bir Gün Geçmeden Sözünden Döndü!
'Aslında Çok Çalışkanım' Diye Yakınan Teoman Daha Bir Gün Geçmeden Sözünden Döndü!
Teoman en son 'Herkes beni sarhoş, hiç iş yapmayan biri sanıyor. Ben aslında çok çalışkan biriyim' açıklamasıyla konuşulmuş ve dillere düşmüştü. Ünlü şarkıcı, daha üstünden bir gün geçmemişken kendi sözünden döndü!
Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türk Rock müziğinin unutulmazlarından Teoman'ı son zamanlarda her yerde açıklamalarıyla görür olduk.
Kendisi daha yeni "Herkes beni sarhoş, hiç iş yapmayan biri sanıyor. Ben aslında çok çalışkan biriyim" şeklinde hafif sitemli bir açıklamada bulunmuştu.
Ancak kendi açıklamasına kendi kendini bile inandıramayan Teoman sözünden çabuk döndü!
6. Müzikonair Ödülleri gecesinde ödül kazanan Teoman, ödül konuşmasının açılışını 'Çalışmayın' şakasıyla yaptı.
Hayliyle Teoman da "Öyle sanmakta çok da haksız değiller sanki" diye düşündürtmedi değil...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumsuz olmaz... 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda