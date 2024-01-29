Olmadığı Masa Yok: Kim Kardashian Ünlü Hollywood Yıldızının Filminde Yer Alacak

Modellikten oyunculuğa her mesleği bir tur deneyen Kim Kardashian, son zamanlarda oyunculuk kariyerinde şansını zorluyor. Şimdi de ünlü Hollywood yıldızı Elizabeth Taylor'ın filminde yapımcılığı üstleneceği ve bir de filmde rol alacağı öğrenildi.

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