Olmadığı Masa Yok: Kim Kardashian Ünlü Hollywood Yıldızının Filminde Yer Alacak
Olmadığı Masa Yok: Kim Kardashian Ünlü Hollywood Yıldızının Filminde Yer Alacak
Kaynak: https://variety.com/2024/tv/global/ki...
Modellikten oyunculuğa her mesleği bir tur deneyen Kim Kardashian, son zamanlarda oyunculuk kariyerinde şansını zorluyor. Şimdi de ünlü Hollywood yıldızı Elizabeth Taylor'ın filminde yapımcılığı üstleneceği ve bir de filmde rol alacağı öğrenildi.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü iş insanı Kim Kardashian önüne çıkan her fırsatı değerlendirmeye devam ediyor: Oyunculuktan CEO'luğa, el atmadığı yer kalmadı denebilir!
Kendisinin oyunculuğunu ilk olarak ünlü American Horror Story dizisinin yeni sezonunda izlemiştik: Seveni de oldu, yereni de...
Ancak belli ki kendisi henüz oyunculuktan hevesini alamamış: Kardashian şimdi de bir film projesiyle çıkageldi!
Ünlü Hollywood yıldızı Elizabeth Taylor hakkında bir filmin yapımcılığını üstleneceği öğrenilen Kardashian'ın ayrıca aynı filmde bir rolü kendisine ayırdığı öğrenildi!
En son Marilyn Monroe'nun elbisesinin içine zorla girip fermuarını bozan Kardashian'a 'Hollywood yıldızlarını rahat bırakabilir mi?' yorumları geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Variety'nin haberine göre, söz konusu film 3 kısımdan oluşan bir belgesel şeklinde olacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın