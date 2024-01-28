Gençliğinde Annesinin Erkek Arkadaşıyla Birlikte Olan Angelina Jolie Ölüm Yıldönümünü Unutmadı
Gençliğinde Annesinin Erkek Arkadaşıyla Birlikte Olan Angelina Jolie Ölüm Yıldönümünü Unutmadı
Angelina Jolie, annesinin yıldönümünde onu anmayı ihmal etmedi. Ancak eski defterler de açılmadan edemedi...
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Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Hollywood'da eşi benzeri olmayan Angelina Jolie'yi tanıyorsunuzdur.
Angelina Jolie'nin güzelliğini nereden aldığını tahmin etmek ise hiç zor değil: Çünkü kendisi adeta annesinin kopyası!
Anne - kız birbirlerinin klonu diyebileceğimiz şekilde birbirlerine benzeseler de araları pek iyi değildi.
Dünyaca ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün annesinin ölüm yıldönümünü unutmayarak onu andığı bir paylaşımda bulundu.
Ancak Jolie'nin bu paylaşımı ilginç bulundu: Çünkü annesinin hayatta olduğu dönemde ikilinin arasının iyi olmadığı iddia ediliyordu...
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Jolie'nin biyografi kitabını yazan Andrew Murton'ın kitapta ünlü oyuncunun 16 yaşındayken annesinin o zamanki genç sevgilisiyle gizli birliktelik yaşadığını yazması çok konuşulmuştu.
Hatta kitaptaki "O genci annesinden çaldı" sözleri nedeniyle Jolie'ye yüklenenler olmuş ve Bertrand'ın sevgilisinden ayrıldıktan sonra kızı Jolie'yi affetmediği ileri sürülmüştü.
Ayrıca Angelina Jolie'nin uzun yıllar boyunca annesiyle arasını düzeltmek için çaba sarf ettiği de söyleniyor...
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Sandık kokusu senaryosu buradan esinlenmiş sanırım
Hiç beklemezdim angelina dan
benana