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Gençliğinde Annesinin Erkek Arkadaşıyla Birlikte Olan Angelina Jolie Ölüm Yıldönümünü Unutmadı

Gençliğinde Annesinin Erkek Arkadaşıyla Birlikte Olan Angelina Jolie Ölüm Yıldönümünü Unutmadı

Angelina Jolie
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Editörü
28.01.2024 - 23:17

Angelina Jolie, annesinin yıldönümünde onu anmayı ihmal etmedi. Ancak eski defterler de açılmadan edemedi...

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Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Hollywood'da eşi benzeri olmayan Angelina Jolie'yi tanıyorsunuzdur.

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Hollywood'da eşi benzeri olmayan Angelina Jolie'yi tanıyorsunuzdur.

Angelina Jolie'nin güzelliğini nereden aldığını tahmin etmek ise hiç zor değil: Çünkü kendisi adeta annesinin kopyası!

Angelina Jolie'nin güzelliğini nereden aldığını tahmin etmek ise hiç zor değil: Çünkü kendisi adeta annesinin kopyası!

Anne - kız birbirlerinin klonu diyebileceğimiz şekilde birbirlerine benzeseler de araları pek iyi değildi.

Anne - kız birbirlerinin klonu diyebileceğimiz şekilde birbirlerine benzeseler de araları pek iyi değildi.

Dünyaca ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün annesinin ölüm yıldönümünü unutmayarak onu andığı bir paylaşımda bulundu.

Dünyaca ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün annesinin ölüm yıldönümünü unutmayarak onu andığı bir paylaşımda bulundu.

Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand, 27 Ocak 2007 yılında meme kanserinden dolayı yaşamını yitirdi.

Ancak Jolie'nin bu paylaşımı ilginç bulundu: Çünkü annesinin hayatta olduğu dönemde ikilinin arasının iyi olmadığı iddia ediliyordu...

Ancak Jolie'nin bu paylaşımı ilginç bulundu: Çünkü annesinin hayatta olduğu dönemde ikilinin arasının iyi olmadığı iddia ediliyordu...

Sebebi ise çok ama çok farklı!

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Jolie'nin biyografi kitabını yazan Andrew Murton'ın kitapta ünlü oyuncunun 16 yaşındayken annesinin o zamanki genç sevgilisiyle gizli birliktelik yaşadığını yazması çok konuşulmuştu.

Jolie'nin biyografi kitabını yazan Andrew Murton'ın kitapta ünlü oyuncunun 16 yaşındayken annesinin o zamanki genç sevgilisiyle gizli birliktelik yaşadığını yazması çok konuşulmuştu.

Söz konusu anının yazılmasına onay veren isimlerden biri de Jolie'nin annesiydi.

Hatta kitaptaki "O genci annesinden çaldı" sözleri nedeniyle Jolie'ye yüklenenler olmuş ve Bertrand'ın sevgilisinden ayrıldıktan sonra kızı Jolie'yi affetmediği ileri sürülmüştü.

Hatta kitaptaki "O genci annesinden çaldı" sözleri nedeniyle Jolie'ye yüklenenler olmuş ve Bertrand'ın sevgilisinden ayrıldıktan sonra kızı Jolie'yi affetmediği ileri sürülmüştü.

Ayrıca Angelina Jolie'nin uzun yıllar boyunca annesiyle arasını düzeltmek için çaba sarf ettiği de söyleniyor...

Ayrıca Angelina Jolie'nin uzun yıllar boyunca annesiyle arasını düzeltmek için çaba sarf ettiği de söyleniyor...

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Melike köken

Sandık kokusu senaryosu buradan esinlenmiş sanırım

Sena ÖZTÜRK

Hiç beklemezdim angelina dan

Selami Sahin

benana