Deepfake ile Müstehcen Fotoğrafları Oluşturulan Taylor Swift'ten İlk Adım Geldi: 'Çok Sinirli...'
Deepfake ile Müstehcen Fotoğrafları Oluşturulan Taylor Swift'ten İlk Adım Geldi: 'Çok Sinirli...'
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
Tüm sosyal medya birkaç gündür deepfake ve yapay zeka ile oluşturulan müstehcen Taylor Swift fotoğraflarının şokunu yaşıyor. Uygunsuz görsellerin oluşturulması ve yayılmasına Taylor Swift'ten ilk tepki geldi. Çok sinirli olduğu aktarılan Swift'in yasal olarak ilk işlemleri başlatacağı öğrenildi.
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Teknoloji her zaman iyiye çalışmıyor: Deepfake ve yapay zeka ile hazırlanan çoğu fotoğrafı gerçekten ayırt etmek zor olabiliyor.
Son birkaç gündür tüm internet şarkıcı Taylor Swift'in deepfake ve diğer yapay zeka tool'ları ile oluşturulan uygunsuz görselleri ile dolu.
Swift'i müstehcen şekilde resmeden/yapay zekayla görsellerini oluşturan kişiler, bu görselleri Twitter (X) vb. platformlarda yayıyor.
Bu korkunç saldırıya yönelik ilk tepki ünlü şarkıcının hayranlarından geldi: Hayranları grafik görsellerin kaldırılması için birçok şikayette bulundu.
Taylor Swift'e yakın kaynaklar, söz konusu durum konusunda ünlü şarkıcının da öfkeli olduğunu aktardı.
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"Böyle bir durumda her kadının öfkeli olmaya hakkı var" şeklinde konuşan yakın kaynaklar, görsellerin istismarcı bir boyutunun olduğunu söyledi.
X ve Reddit platformları Swift'in yayılan yalan görsellerini kaldırmaya başladı.
Yakın kaynaklar, Swift'in er geç yasal işlemleri başlatacağının da haberini verdi.
Swift'e yakın kaynaklar "Bu konu derhal kapatılmalı. Bunu önlemek için bir yasa çıkarılmalı" şeklinde konuştu.
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