Deepfake ile Müstehcen Fotoğrafları Oluşturulan Taylor Swift'ten İlk Adım Geldi: 'Çok Sinirli...'

Tüm sosyal medya birkaç gündür deepfake ve yapay zeka ile oluşturulan müstehcen Taylor Swift fotoğraflarının şokunu yaşıyor. Uygunsuz görsellerin oluşturulması ve yayılmasına Taylor Swift'ten ilk tepki geldi. Çok sinirli olduğu aktarılan Swift'in yasal olarak ilk işlemleri başlatacağı öğrenildi.

Detaylar 👇