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Buket Aydın Hiç Yoktan Konuya Dahil Etmişti: Şahan Gökbakar Eşi Selin Ortaçlı'dan Özür Diledi

Buket Aydın Hiç Yoktan Konuya Dahil Etmişti: Şahan Gökbakar Eşi Selin Ortaçlı'dan Özür Diledi

Şahan Gökbakar
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 20:47

Her şey Buket Aydın'ın erkeklerin bu hayattaki amacı ve göreviyle ilgili yaptığı enteresan açıklamalarıyla başlamıştı: Her sosyal medya kullanıcısı gibi Aydın'ı tiye alan Gökbakar, videolarıyla magazin gündemine gelmiş, ancak alevli tartışmada en son Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'ya dil uzatan Aydın, 'Ne alaka?' diye sorgulatmıştı... Hiç yoktan adı bir kavgaya karışan Selin Ortaçlı'ya ilk özür eşi Şahan Gökbakar'dan geldi.

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Son zamanda açıklamalarıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Buket Aydın, en son erkeklere dair açıklamalarda bulunmuş ve "Ben hesap ödemem. Davul bile dengi dengine" ifadelerini kullanmıştı.

Son zamanda açıklamalarıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Buket Aydın, en son erkeklere dair açıklamalarda bulunmuş ve "Ben hesap ödemem. Davul bile dengi dengine" ifadelerini kullanmıştı.

İlişkisi olduğu hiçbir erkeğe özel günler dışında asla hediye almadığını belirten Aydın'ın, yakın bir arkadaşı olsa dahi birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini savunması çeşitli tepkiler de almıştı.

Gündemi asla kaçırmayan komedyen Şahan Gökbakar da kadın kılığına girerek Buket Aydın'ı açıklamaları üzerinden tiye aldı.

Gündemi asla kaçırmayan komedyen Şahan Gökbakar da kadın kılığına girerek Buket Aydın'ı açıklamaları üzerinden tiye aldı.

Gökbakar'ın "Erkeksen sen vereceksin😂 Ben ne maddiyatjı olujam ya" açıklamalı videosuna Aydın'dan tepki gecikmedi tabii...

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Ancak hızını alamayan Aydın, Gökbakar'a yönelik bir açıklama daha yaptı fakat bu sefer eşi Selin Ortaçlı'yı da hiç yoktan tartışmaya dahil etti.

Ancak hızını alamayan Aydın, Gökbakar'a yönelik bir açıklama daha yaptı fakat bu sefer eşi Selin Ortaçlı'yı da hiç yoktan tartışmaya dahil etti.

Selin Ortaçlı'nın kabarık bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Aydın'ın 'Zamanında birisine, ismi lazım değil bir beyefendiye, lüks bir marka jip aldırdığının haberi bile hala gazetelerde duruyor. Bu akşam eşini al karşına sor bakalım; 'karşılığında ne verdin Selinciğim?' diye' sözlerine Gökbakar'dan yine videolu cevap geldi...

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Hiç yoktan alakasının olmadığı bir tartışmaya dahil olan Selin Ortaçlı'ya ilk özür ise eşi Şahan Gökbakar'dan geldi.

Hiç yoktan alakasının olmadığı bir tartışmaya dahil olan Selin Ortaçlı'ya ilk özür ise eşi Şahan Gökbakar'dan geldi.
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Gökbakar, eşi Selin Ortaçlı'dan 'hiç alakası olmamasına rağmen bu yalan dolan, leş, paçoz, çirkin, seviyesiz, değersiz, ucuz ve varoş muhabbetin içinde adının geçmesine sebep olduğu' için özür diledi.

Gökbakar, eşi Selin Ortaçlı'dan 'hiç alakası olmamasına rağmen bu yalan dolan, leş, paçoz, çirkin, seviyesiz, değersiz, ucuz ve varoş muhabbetin içinde adının geçmesine sebep olduğu' için özür diledi.
www.instagram.com

Gökbakar'ın özür paylaşımına bir yorum da Selin Ortaçlı'nın dostu oyuncu Tuba Ünsal'dan geldi.

Gökbakar'ın özür paylaşımına bir yorum da Selin Ortaçlı'nın dostu oyuncu Tuba Ünsal'dan geldi.

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