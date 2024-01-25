Buket Aydın Hiç Yoktan Konuya Dahil Etmişti: Şahan Gökbakar Eşi Selin Ortaçlı'dan Özür Diledi
Buket Aydın Hiç Yoktan Konuya Dahil Etmişti: Şahan Gökbakar Eşi Selin Ortaçlı'dan Özür Diledi
Her şey Buket Aydın'ın erkeklerin bu hayattaki amacı ve göreviyle ilgili yaptığı enteresan açıklamalarıyla başlamıştı: Her sosyal medya kullanıcısı gibi Aydın'ı tiye alan Gökbakar, videolarıyla magazin gündemine gelmiş, ancak alevli tartışmada en son Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'ya dil uzatan Aydın, 'Ne alaka?' diye sorgulatmıştı... Hiç yoktan adı bir kavgaya karışan Selin Ortaçlı'ya ilk özür eşi Şahan Gökbakar'dan geldi.
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Son zamanda açıklamalarıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Buket Aydın, en son erkeklere dair açıklamalarda bulunmuş ve "Ben hesap ödemem. Davul bile dengi dengine" ifadelerini kullanmıştı.
Gündemi asla kaçırmayan komedyen Şahan Gökbakar da kadın kılığına girerek Buket Aydın'ı açıklamaları üzerinden tiye aldı.
Gökbakar'ın "Erkeksen sen vereceksin😂 Ben ne maddiyatjı olujam ya" açıklamalı videosuna Aydın'dan tepki gecikmedi tabii...
Ancak hızını alamayan Aydın, Gökbakar'a yönelik bir açıklama daha yaptı fakat bu sefer eşi Selin Ortaçlı'yı da hiç yoktan tartışmaya dahil etti.
Hiç yoktan alakasının olmadığı bir tartışmaya dahil olan Selin Ortaçlı'ya ilk özür ise eşi Şahan Gökbakar'dan geldi.
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Gökbakar, eşi Selin Ortaçlı'dan 'hiç alakası olmamasına rağmen bu yalan dolan, leş, paçoz, çirkin, seviyesiz, değersiz, ucuz ve varoş muhabbetin içinde adının geçmesine sebep olduğu' için özür diledi.
Gökbakar'ın özür paylaşımına bir yorum da Selin Ortaçlı'nın dostu oyuncu Tuba Ünsal'dan geldi.
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