Buket Aydın Hiç Yoktan Konuya Dahil Etmişti: Şahan Gökbakar Eşi Selin Ortaçlı'dan Özür Diledi

Her şey Buket Aydın'ın erkeklerin bu hayattaki amacı ve göreviyle ilgili yaptığı enteresan açıklamalarıyla başlamıştı: Her sosyal medya kullanıcısı gibi Aydın'ı tiye alan Gökbakar, videolarıyla magazin gündemine gelmiş, ancak alevli tartışmada en son Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'ya dil uzatan Aydın, 'Ne alaka?' diye sorgulatmıştı... Hiç yoktan adı bir kavgaya karışan Selin Ortaçlı'ya ilk özür eşi Şahan Gökbakar'dan geldi.

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