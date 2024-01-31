Botoks İşlemiyle Dillerden Düşmeyen Rafet El Roman 'Dilber' Gündeminden Geri Kalmadı
Botoks İşlemiyle Dillerden Düşmeyen Rafet El Roman 'Dilber' Gündeminden Geri Kalmadı
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman da gündemden uzak kalmadı: İnci Taneleri dizisindeki Dilber ve dansına bir yorum da ondan geldi. El Roman, 'Pavyon kültürünü yaşatmak lazım' yorumunda bulundu.
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Şarkılarıyla dillerden düşmeyen Rafet El Roman'ı herkes en az bir kez olsa dinlemiş ya da duymuştur.
Ancak kendisi son zamanlarda müziğinden ziyade geçirdiği değişimle gündemde: Ünlü isim görünen köy kılavuz istemese de inkar etmeye devam ediyor!
El Roman şimdi de fragmanın yayınlandığı günden beri ses getiren İnci Taneleri dizisi hakkında görüşünü bildirdi.
Dilber karakterinin elbisesinden dansına her detayı ayrı bir akım haline gelirken, bazı ünlü isimlerden tartışmalara neden olan yorumlar gelmişti.
Dilber'e bir yorum da şarkıcı El Roman'dan geldi: Ünlü şarkıcı, "Pavyon yaşatılması gereken bir kültürdür. Bence çok güzel bir konuya değindi Yılmaz Erdoğan" ifadelerini kullandı.
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"Pavyon kötü anlamda bir şey değildir" diyen şarkıcı isim, bu kültürün zamanında çok güzel yansıtıldığını söyledi.
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