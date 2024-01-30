Askerliğe Gidiyor mu? TikTok Fenomeni Mükremin Gezgin Kurul Karşısına Çıktı

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, askerliğe çağırıldığı haberiyle takipçilerinin dikkatini çekmişti. 'Yani bir de askerlik arkadaşlar, ne yapacağım? Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım?' açıklamalarını yapan Gezgin, bugün kurul karşısına çıktı: Peki askerliğe gidiyor mu? 👇