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Askerliğe Gidiyor mu? TikTok Fenomeni Mükremin Gezgin Kurul Karşısına Çıktı

Askerliğe Gidiyor mu? TikTok Fenomeni Mükremin Gezgin Kurul Karşısına Çıktı

Tiktok
Effy
Effy - Onedio Editörü
30.01.2024 - 22:46

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, askerliğe çağırıldığı haberiyle takipçilerinin dikkatini çekmişti. 'Yani bir de askerlik arkadaşlar, ne yapacağım? Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım?' açıklamalarını yapan Gezgin, bugün kurul karşısına çıktı: Peki askerliğe gidiyor mu? 👇

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TikTok platformunda çektiği videolarla bir fenomen haline gelen Mükremin Gezgin'i daha önce görmüş, duymuş olanlarınız vardır.

TikTok platformunda çektiği videolarla bir fenomen haline gelen Mükremin Gezgin'i daha önce görmüş, duymuş olanlarınız vardır.

Fenomen isim bir dönem çektiği hamilelik senaryosuyla sosyal medyada tartışma başlatmış ve Sağlık Bakanlığı dahi duruma el atmıştı.

Sözde doğum yapan Gezgin'in doğumu kurguladığı tıp merkezi Sağlık Bakanlığı tarafından kapatıldı.

Gezgin geçtiğimiz haftalarda bu sefer de askerlik konusu ile gündeme geldi: Askere çağırıldığını söyleyen fenomen, "Ben bu saçla tüfek mi tutacağım?" şeklinde sitem etmişti.

Gezgin geçtiğimiz haftalarda bu sefer de askerlik konusu ile gündeme geldi: Askere çağırıldığını söyleyen fenomen, "Ben bu saçla tüfek mi tutacağım?" şeklinde sitem etmişti.

Sonra çok geçmeden üstüne asker kıyafeti giyerek "Beni oraya layık görüyorlarsa hepsinin emrindeyim" şeklinde konuşmuştu.

Sonra çok geçmeden üstüne asker kıyafeti giyerek "Beni oraya layık görüyorlarsa hepsinin emrindeyim" şeklinde konuşmuştu.

Bugün kurul karşısına çıkacağına dair paylaşımlarda bulunan Gezgin'in askerliğe gerçekten gidip gitmeyeceği merak ediliyordu.

Bugün kurul karşısına çıkacağına dair paylaşımlarda bulunan Gezgin'in askerliğe gerçekten gidip gitmeyeceği merak ediliyordu.
www.instagram.com
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Fenomen isim kurul karşısına çıktıktan sonra ardı ardına paylaşımlarda bulundu...

Fenomen isim kurul karşısına çıktıktan sonra ardı ardına paylaşımlarda bulundu...
www.instagram.com

Ucu açık açıklamalarda bulunan Gezgin, hala netleşen kararı takipçileriyle paylaşmadı.

Ucu açık açıklamalarda bulunan Gezgin, hala netleşen kararı takipçileriyle paylaşmadı.
www.instagram.com

Ancak "Bazı şeylerin üstesinden gelemiyor insan bedenim. Hep kadın olarak hissettim. Bu kadar acı hayat olamaz" ifadeleri askerliğe gideceği iddialarını güçlendirdi.

Ancak "Bazı şeylerin üstesinden gelemiyor insan bedenim. Hep kadın olarak hissettim. Bu kadar acı hayat olamaz" ifadeleri askerliğe gideceği iddialarını güçlendirdi.
www.instagram.com

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