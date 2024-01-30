Askerliğe Gidiyor mu? TikTok Fenomeni Mükremin Gezgin Kurul Karşısına Çıktı
Askerliğe Gidiyor mu? TikTok Fenomeni Mükremin Gezgin Kurul Karşısına Çıktı
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TikTok platformunda çektiği videolarla bir fenomen haline gelen Mükremin Gezgin'i daha önce görmüş, duymuş olanlarınız vardır.
Fenomen isim bir dönem çektiği hamilelik senaryosuyla sosyal medyada tartışma başlatmış ve Sağlık Bakanlığı dahi duruma el atmıştı.
Gezgin geçtiğimiz haftalarda bu sefer de askerlik konusu ile gündeme geldi: Askere çağırıldığını söyleyen fenomen, "Ben bu saçla tüfek mi tutacağım?" şeklinde sitem etmişti.
Sonra çok geçmeden üstüne asker kıyafeti giyerek "Beni oraya layık görüyorlarsa hepsinin emrindeyim" şeklinde konuşmuştu.
Bugün kurul karşısına çıkacağına dair paylaşımlarda bulunan Gezgin'in askerliğe gerçekten gidip gitmeyeceği merak ediliyordu.
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Fenomen isim kurul karşısına çıktıktan sonra ardı ardına paylaşımlarda bulundu...
Ucu açık açıklamalarda bulunan Gezgin, hala netleşen kararı takipçileriyle paylaşmadı.
Ancak "Bazı şeylerin üstesinden gelemiyor insan bedenim. Hep kadın olarak hissettim. Bu kadar acı hayat olamaz" ifadeleri askerliğe gideceği iddialarını güçlendirdi.
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