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Estetik Furyasına Dahil Olan Rafet El Roman 'Hiç Operasyon Olmadım' Tepkisi ile Şaşırttı!

Estetik Furyasına Dahil Olan Rafet El Roman 'Hiç Operasyon Olmadım' Tepkisi ile Şaşırttı!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 15:30

Müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Rafet El Roman, son dönemde yüzündeki değişimle gündeme gelen isimlerden biri oldu. Estetik yaptırdığını itiraf eden ünlü şarkıcı, Sabah Gazetesi Günaydın ekinden Tuba Kalçık'a konuştu.

Detaylara birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Duygusal şarkıları dillerimize pelesenk olan Rafet El Roman, müzik dünyasının yıllardan beri önden gelen isimlerinden biri.

Duygusal şarkıları dillerimize pelesenk olan Rafet El Roman, müzik dünyasının yıllardan beri önden gelen isimlerinden biri.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündemini meşgul eden Rafet El Roman son dönemde yüzündeki değişimle epey konuşuldu.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündemini meşgul eden Rafet El Roman son dönemde yüzündeki değişimle epey konuşuldu.

Adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı daha sonra botoks yaptırdığını kabul ederek 'çok pişmanım' ifadelerini kullanmıştı.

Adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı daha sonra botoks yaptırdığını kabul ederek 'çok pişmanım' ifadelerini kullanmıştı.

Detaylara burada yer vermiştik.👇

Günümüzdeki artış gösteren estetik furyasına dahil olan Rafet El Roman, Sabah Gazetesi Günaydın ekinden Tuba Kalçık'a konuştu:

Günümüzdeki artış gösteren estetik furyasına dahil olan Rafet El Roman, Sabah Gazetesi Günaydın ekinden Tuba Kalçık'a konuştu:

"Oyuncuların sanatçıların geçirdiği estetik operasyonlarından sonra mimiklerini kullanamama gibi şikayetleri oluyor. Son geçirdiğiniz estetik operasyondan sonra mimiklerinizi kullanabiliyor musunuz?" sorusunu cevapladı.👇

"Oyuncuların sanatçıların geçirdiği estetik operasyonlarından sonra mimiklerini kullanamama gibi şikayetleri oluyor. Son geçirdiğiniz estetik operasyondan sonra mimiklerinizi kullanabiliyor musunuz?" sorusunu cevapladı.👇
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"Bugün konumuz o olmasın, başka bir zaman konuşalım. Hiç operasyon olmadım. Orada kaşlarım yukarı çıkmış, öyle göstermişler. Bugün makyaj bile yapmadım. Bakın var mı herhangi bir şey?"

"Bugün konumuz o olmasın, başka bir zaman konuşalım. Hiç operasyon olmadım. Orada kaşlarım yukarı çıkmış, öyle göstermişler. Bugün makyaj bile yapmadım. Bakın var mı herhangi bir şey?"

"Fake şeyler yapılıyor. Kurgu, montaj oluyor. Benim bugün fotoğraflarım çekildi. Hollywood starı gibi atmışlar." diyerek cevap verdi.

"Fake şeyler yapılıyor. Kurgu, montaj oluyor. Benim bugün fotoğraflarım çekildi. Hollywood starı gibi atmışlar." diyerek cevap verdi.

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