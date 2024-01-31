Tatlıtuğ Ailesinden Sonra Sıra Onlarda! Harun Tekin ve Melisa Sözen Bir Süreliğine Londra'ya Taşınıyor
Tatlıtuğ Ailesinden Sonra Sıra Onlarda! Harun Tekin ve Melisa Sözen Bir Süreliğine Londra'ya Taşınıyor
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
İngiltere tarafından uluslararası yeteneklere verilen ‘Global Talent Visa’yı almaya hak kazanan Harun Tekin ile sevgilisi Melisa Sözen ile hayatlarının bir bölümünü Londra’da geçirecek.
Detaylara birlikte bakalım.
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Mor ve Ötesi'nin vokalisti ve gitaristi Harun Tekin, hem sesi hem de duruşuyla yıllardır gönlümüzde taht kuran bir isim.
90'lar jenerasyonunu kendisine aşık eden Harun Tekin, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor.
Ekranların başarılı oyuncusu Melisa Sözen ile uzun süredir birlikte olan Harun Tekin, aşklarını daima gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.
Ünlü sanatçı Harun Tekin başarılarına bir yenisini daha ekleyerek müzik kariyerine İngiltere'de devam etmek için bir adım attı.
Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ‘Global Talent Visa’yı almaya hak kazanan Harun Tekin, İngiltere’de uzun vadeli çalışma ve yaşama imkanıyla müzik kariyerini uluslararası alanda daha da yukarıya taşıyabilecek.
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Harun Tekin'e Londra'da yaşayacağı yepyeni hayatta sevgilisi Melisa Sözen eşlik edecek.
Çift, Londra’da yeni bir yaşam kurmak üzere ev tuttu ve burada geçirecekleri zaman içerisinde hem bireysel projelerine odaklanacaklar hem de müzik dünyasına yepyeni eserler kazandırmak için çalışmalara başlayacaklar.
Harun Tekin'le bu başarısından dolayı gurur duyuyoruz. Sizin yorumlarınızı alalım.👇
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