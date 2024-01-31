Olaylı Boşanmasıyla Gündem Olan Sophie Turner, Sevgilisi Peregrine Pearson ile Tatil Keyfi Yaptı

Ünlü ve beğeni toplayan yıldız Sophia Turner birçok kişinin hayranlıkla takip ettiği bir isim. Sophia, yeteneğinin yanı sıra zarafeti ve sahip olduğu pozitif enerji ile de dikkat çekiyor. Joe Jonas ile biten ilişkisinin ardından kendisinin yeni bir sevgilisi var. Gelin detaylı inceleyelim!