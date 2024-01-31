Olaylı Boşanmasıyla Gündem Olan Sophie Turner, Sevgilisi Peregrine Pearson ile Tatil Keyfi Yaptı
Olaylı Boşanmasıyla Gündem Olan Sophie Turner, Sevgilisi Peregrine Pearson ile Tatil Keyfi Yaptı
Kaynak: https://www.glamour.com/story/sophie-...
Ünlü ve beğeni toplayan yıldız Sophia Turner birçok kişinin hayranlıkla takip ettiği bir isim. Sophia, yeteneğinin yanı sıra zarafeti ve sahip olduğu pozitif enerji ile de dikkat çekiyor. Joe Jonas ile biten ilişkisinin ardından kendisinin yeni bir sevgilisi var. Gelin detaylı inceleyelim!
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Güzel oyuncu Sophia Turner'in tanımayanınız yoktur. Kendisi isminden en çok Game of Thrones dizisi ile söz ettiriyor.
Sophie Turner kocası Joe Jonas'tan ayrıldığını açıkladıktan 5 ay sonra, yeni erkek arkadaşı İngiliz aristokrat Peregrine Pearson ile sosyal medyada fotoğraflarını paylaştı.
Turner paylaştığı gönderilerde hayatının en güzel zamanlarını yaşadığı izlenimini verdi.
İlk resimde Sophia Turner, Peregrine Pearson ve iki diğer arkadaşı bir telesiyejde oturuyorlardı.
Siz bu yeni çift hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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