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MIRAE'den Jang Yubin Hayranının Hediyesini Satmaya Çalışırken Yakalandı!

MIRAE'den Jang Yubin Hayranının Hediyesini Satmaya Çalışırken Yakalandı!

Duru
Duru - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 22:38

Mirae son zamanlarda oldukça popüler olan K-Pop gruplarından biri ve yedi erkek üyeden oluşuyor. Grubun üyelerinden Jang Yubin ise akla hayale gelmeyecek bir şey ile gündeme geldi. Gelin neymiş birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.koreaboo.com/news/mirae-y...
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya MIRAE grubundan Jang Yubin'in hayranından aldığı bir hediyeyi ikinci el uygulamasında satmaya çalışması ile çalkalandı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya MIRAE grubundan Jang Yubin'in hayranından aldığı bir hediyeyi ikinci el uygulamasında satmaya çalışması ile çalkalandı.

@happy_sunday_x adlı MIRAE fanı bir kullanıcı, Yubin 'in kendisi tarafından hediye edilmiş olan Diesel marka bir uzun kollu tişörtü ikinci el uygulamasında satışa koyduğu iddiasını öne sürdü.

@happy_sunday_x adlı MIRAE fanı bir kullanıcı, Yubin 'in kendisi tarafından hediye edilmiş olan Diesel marka bir uzun kollu tişörtü ikinci el uygulamasında satışa koyduğu iddiasını öne sürdü.

Yubin ise ikinci el uygulamasında tişörtü paylaşırken kendinin aldığını iddia ediyordu.

Ürünün fiyatı ise yaklaşık olarak 330 liraya denk geliyor.

Ürünün fiyatı ise yaklaşık olarak 330 liraya denk geliyor.

Jang Yubin ürün özelliklerine ''Bu sonbaharda Japonya'dan aldım. Bir kez yıkadım ve baskı biraz soyuldu. O zamandan beri giymedim. Bu yüzden ucuza satılyorum.''yazmıştı.

Kullanıcı tişörtü görmesinin ardından Jang Yubin'e hemen mesaj attı.

Kullanıcı tişörtü görmesinin ardından Jang Yubin'e hemen mesaj attı.

Yubin ise kendisinden özür diledi ve ''Bunun üzerine doğru düzgün düşünmedim. Ailemden para almak istemiştim' ve düşünmeden haraket ettim.' dedi.

Bazı fanlar kendisine kızarken diğerleri bunun oldukça normal olduğunu çünkü tişörtün sonuç olarak kendisine ait olduğunu söylediler.

Bazı fanlar kendisine kızarken diğerleri bunun oldukça normal olduğunu çünkü tişörtün sonuç olarak kendisine ait olduğunu söylediler.

Siz bu konuda ne düşüünüyorsunuz?

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