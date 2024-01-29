MIRAE'den Jang Yubin Hayranının Hediyesini Satmaya Çalışırken Yakalandı!
MIRAE'den Jang Yubin Hayranının Hediyesini Satmaya Çalışırken Yakalandı!
Kaynak: https://www.koreaboo.com/news/mirae-y...
Mirae son zamanlarda oldukça popüler olan K-Pop gruplarından biri ve yedi erkek üyeden oluşuyor. Grubun üyelerinden Jang Yubin ise akla hayale gelmeyecek bir şey ile gündeme geldi. Gelin neymiş birlikte bakalım!
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya MIRAE grubundan Jang Yubin'in hayranından aldığı bir hediyeyi ikinci el uygulamasında satmaya çalışması ile çalkalandı.
@happy_sunday_x adlı MIRAE fanı bir kullanıcı, Yubin 'in kendisi tarafından hediye edilmiş olan Diesel marka bir uzun kollu tişörtü ikinci el uygulamasında satışa koyduğu iddiasını öne sürdü.
Ürünün fiyatı ise yaklaşık olarak 330 liraya denk geliyor.
Kullanıcı tişörtü görmesinin ardından Jang Yubin'e hemen mesaj attı.
Bazı fanlar kendisine kızarken diğerleri bunun oldukça normal olduğunu çünkü tişörtün sonuç olarak kendisine ait olduğunu söylediler.
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