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Eski Sevgileriyle Yaşadıkları İbretlik Olayları Anlatarak İlişkilere Bakış Açımızı Değiştiren 15 Kişi

Eski Sevgileriyle Yaşadıkları İbretlik Olayları Anlatarak İlişkilere Bakış Açımızı Değiştiren 15 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 09:16

Bazı eski sevgililer ile hatırlanan nostaljik ve hoş anlar olabiliyor fakat ne yazık ki hepsi böyle değil. Bazı insanların eski sevgilileriyle tahmin bile edilemeyecek kadar kötü anıları da olabiliyor. Gelin nelermiş birlikte bakalım.

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1. ''Eski sevgilimin abisiyle yakın arkadaş olmuştuk.''

1. ''Eski sevgilimin abisiyle yakın arkadaş olmuştuk.''

''İlişkimizin ikinci yılında bir gün abisi beni kahve içmeye davet etti ve kardeşinin benden başka biriyle daha görüştüğünü söyledi. Üstelik görüştüğü kişi ortak bir arkadaşımızdı. Kızdan ayrılsam da abisiyle hala yakın arkadaşız.''

2. ''Eski eşimin not defterini buldum.''

2. ''Eski eşimin not defterini buldum.''

''Benden başka biri için nasıl ayrılacağına dair 10 aşamalı bir plan hazırlamıştı. Bunu tek aşamaya çevirdim.''

3. ''Facebook'da gezinirken kocamın yeni doğmuş bir bebekle olan fotoğrafını gördüm.''

3. ''Facebook'da gezinirken kocamın yeni doğmuş bir bebekle olan fotoğrafını gördüm.''

''Bir kadın fotoğrafın altına ''Yakışıklı koca ve tatlı bebek. Çok gurur duyuyorum.'' yazmıştı. Ama sorun şu biz 9 yıldır birlikteydik ve biri 6 biri 8 yaşında olmak üzere iki çocuğumuz vardı.

4. ''Kız arkadaşım ben üniversiteye gitmeden bir hafta önce hamile olduğunu söyledi ve uzun mesafe ilişkisi yapamayacağımızı biliyordu.''

4. ''Kız arkadaşım ben üniversiteye gitmeden bir hafta önce hamile olduğunu söyledi ve uzun mesafe ilişkisi yapamayacağımızı biliyordu.''

''İnternetteki stok pozitif test fotoğraflarını kırpıp bana yolluyordu. Üstelik fotoğraf aratınca ilk çıkan fotoğraflardan biriydi. Sonra onu çağırdım ve bir test daha yapmasını istedim. Sonuç elbette negatifti.''

5. ''Eski sevgilim yabancı uyruklu bir öğrenciydi.''

5. ''Eski sevgilim yabancı uyruklu bir öğrenciydi.''

''Bir gün öylesine merakımdan adını Google'dan arattım ve uzun mesafe ilişkisi yaşadığı sevgilisiyle olan bloğunu buldum.''

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6. ''Eski sevgilim benim de onunla birlikte iş gezisine gitmemi istedi.''

6. ''Eski sevgilim benim de onunla birlikte iş gezisine gitmemi istedi.''

''Böylece beni aldattığına dair bir şüphem olmayacaktı. Bir gece takımın olduğu etkinliğe gelmedi ve bende lobiye atıştırmalık bir şeyler almaya gittim. Asansör açıldığında onu iş yerinden başka bir kadınla el ele tutuşurken gördüm ve beni görmezden geldi. Çok üzgündüm ve tek kelime bile edememiştim.''

7. ''Eski sevgilim mesaj atarak yakın bir arkadaşını hamile bıraktığını itiraf etti.''

''O gece arkadaşlarımla dışarı çıkacaktım ve benimle ilgilendiler. 2 gün sonra atlattım.''

8. '' Bir gün iş arkadaşım beni aradı ve Tinder'da kocamın profilini gördüğünü söyledi.''

8. '' Bir gün iş arkadaşım beni aradı ve Tinder'da kocamın profilini gördüğünü söyledi.''

''Sonra cidden açık ilişkide olup olmadığımızı sordu. Cevap tabii ki de hayırdı. Hala bunu atlatmaya çalışıyorum.''

9. ''24 yıllık eşim sabah her zaman olduğunu gibi ''Görüşürüz.'' diyerek beni öptü ve işe gitti.''

9. ''24 yıllık eşim sabah her zaman olduğunu gibi ''Görüşürüz.'' diyerek beni öptü ve işe gitti.''

''Evi temizlerken kapı çaldı. Bu kocamın iş yerinde çalıştığı kişinin eşiydi. Oraya kocamın beni eşiyle aldattığını söylemek için gelmişti. Onları 6 ay önce yakalamış ve karısına bu ilişkiyi bitirmesini söylemiş. Sonra kadının bunu cidden yaptığını düşünmüş ama tekrar başlamışlar. Son çare olarak benim kocamı aramış ve eşinin peşini bırakmasını yoksa bana geleceğini söylemiş ama kocam umursamamış. Kocam sonra bir daha asla eve gelmedi.''

10. ''Eski sevgilim annesine beni aldattığını itiraf etmiş.''

''Sonra annesi diğer kızını arayıp bunu ona söylemiş. O da arayıp bana söyledi.''

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11. ''Eski sevgilimin Facebook hesabı bilgisayarımda açık kaldı ama o bunu fark bile etmedi.''

''Açtığımda biriyle o an gerçekleşen konuşmalarını gördüm. Onu aradım ama bunun doğru olduğunu kabul etmedi.''

12. ''Eski nişanlımla beraber yaşıyorduk. Bir gün gece yarısı uyandım ve yatakta olmadığını gördüm.''

''Kamyonu evin önündeydi. Sonra merdivenle yukarı çıktım ve misafir odasının kapısının kilitli olduğunu fark ettim. Bu yüzden kapıya güç uygulamam gerekti. Kapıyı açtığımda orada, başka bir kadınla yataktaydı. Beni odadan çıkarttı. Bir kaç blok ötede yaşayan ailesini aradım ve babası hemen geldi. Güneş doğasıya kadar ailesinin evinde, annesinin yanında kaldım. O hafta sonu evden taşındım ve hukuki yollarla onun evden çıkmasını sağladım. 

Bu olayın üstünden 9 yıl geçti. Artık bir kredi borcum yok ve harika bir adam ile birlikteyim.''

13. ''Eski eşimin gizli bir ilişkisi vardı ve öğrendiğimde çaresizce o kızla ilişkisini bitirip benimle kalmasını sağlamaya çalıştım.''

13. ''Eski eşimin gizli bir ilişkisi vardı ve öğrendiğimde çaresizce o kızla ilişkisini bitirip benimle kalmasını sağlamaya çalıştım.''

''Evimde yaşamaya ve yatağımda uyumaya devam etti. Sevgililer Günü benimle arabadaydı ve bir dükkanın önünde durmamı istedi. ''Ne alıyorsun?'' dedim. O da bana ''Üzülme, sadece ona kıza bir sevgililer günü için bir kart ve hediye almaya gidiyorum. ''dedi. Evet bunu gerçekten yaptı. Bunun üstünden otuz yıl geçti ve bunu asla unutamadım.''

14. '' Yeni ameliyat geçirmiştim ve ağır ilaçlar kullanmam gerekiyordu.''

14. '' Yeni ameliyat geçirmiştim ve ağır ilaçlar kullanmam gerekiyordu.''

''Bu süreçte eski sevgilimin en yakın arkadaşımla çok yakınlaştıklarını öğrendim ve beni onunla olmak için terk etti.''

15. ''Kocam benden ayrıldı ve çocuğumuzu da alıp gitti.''

''Oğlum şu an 19 yaşında ve eski kocam ise iki yıl önce kanserden öldü.''

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