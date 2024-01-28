Eski Sevgileriyle Yaşadıkları İbretlik Olayları Anlatarak İlişkilere Bakış Açımızı Değiştiren 15 Kişi

''Evimde yaşamaya ve yatağımda uyumaya devam etti. Sevgililer Günü benimle arabadaydı ve bir dükkanın önünde durmamı istedi. ''Ne alıyorsun?'' dedim. O da bana ''Üzülme, sadece ona kıza bir sevgililer günü için bir kart ve hediye almaya gidiyorum. ''dedi. Evet bunu gerçekten yaptı. Bunun üstünden otuz yıl geçti ve bunu asla unutamadım.''