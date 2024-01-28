Eski Sevgileriyle Yaşadıkları İbretlik Olayları Anlatarak İlişkilere Bakış Açımızı Değiştiren 15 Kişi
Eski Sevgileriyle Yaşadıkları İbretlik Olayları Anlatarak İlişkilere Bakış Açımızı Değiştiren 15 Kişi
Bazı eski sevgililer ile hatırlanan nostaljik ve hoş anlar olabiliyor fakat ne yazık ki hepsi böyle değil. Bazı insanların eski sevgilileriyle tahmin bile edilemeyecek kadar kötü anıları da olabiliyor. Gelin nelermiş birlikte bakalım.
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1. ''Eski sevgilimin abisiyle yakın arkadaş olmuştuk.''
2. ''Eski eşimin not defterini buldum.''
3. ''Facebook'da gezinirken kocamın yeni doğmuş bir bebekle olan fotoğrafını gördüm.''
4. ''Kız arkadaşım ben üniversiteye gitmeden bir hafta önce hamile olduğunu söyledi ve uzun mesafe ilişkisi yapamayacağımızı biliyordu.''
5. ''Eski sevgilim yabancı uyruklu bir öğrenciydi.''
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6. ''Eski sevgilim benim de onunla birlikte iş gezisine gitmemi istedi.''
7. ''Eski sevgilim mesaj atarak yakın bir arkadaşını hamile bıraktığını itiraf etti.''
8. '' Bir gün iş arkadaşım beni aradı ve Tinder'da kocamın profilini gördüğünü söyledi.''
9. ''24 yıllık eşim sabah her zaman olduğunu gibi ''Görüşürüz.'' diyerek beni öptü ve işe gitti.''
10. ''Eski sevgilim annesine beni aldattığını itiraf etmiş.''
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11. ''Eski sevgilimin Facebook hesabı bilgisayarımda açık kaldı ama o bunu fark bile etmedi.''
12. ''Eski nişanlımla beraber yaşıyorduk. Bir gün gece yarısı uyandım ve yatakta olmadığını gördüm.''
13. ''Eski eşimin gizli bir ilişkisi vardı ve öğrendiğimde çaresizce o kızla ilişkisini bitirip benimle kalmasını sağlamaya çalıştım.''
14. '' Yeni ameliyat geçirmiştim ve ağır ilaçlar kullanmam gerekiyordu.''
15. ''Kocam benden ayrıldı ve çocuğumuzu da alıp gitti.''
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