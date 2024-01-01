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Aldıkları Tuhaf Yeni Yıl Hediyeleriyle Gözlerinizin Yuvalarından Çıkmasına Sebep Olacak 15 Kişi

Aldıkları Tuhaf Yeni Yıl Hediyeleriyle Gözlerinizin Yuvalarından Çıkmasına Sebep Olacak 15 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 00:40

Hepimizin kötü bir hediye alarak hayal kırıklığına uğradığı olsa da, bu insanların başına gelenler gerçekten bir sonraki seviyede.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Arkadaşım haberim olmadan beni maratona yazdırmıştı..."

1. "Arkadaşım haberim olmadan beni maratona yazdırmıştı..."

'Bu hediyeden ne çıkarsam bilemedim.'

2. "İlk evlendiğimizde kayınvalidem benden nefret ediyordu."

2. "İlk evlendiğimizde kayınvalidem benden nefret ediyordu."

'Hediye olarak bana kadın kazağı almışlardı ve gelecek sene o kazakla onları ziyarete gittiğimde karıma neden kadın kazağı giydiğimi sordular.'

3. "Dedem tanımadığımız bir çocuğun çerçeveli resmini bize hediye etti."

3. "Dedem tanımadığımız bir çocuğun çerçeveli resmini bize hediye etti."

'Hala kim olduğunu bilmiyoruz.'

4. "Çalıştığım şirket bizi lüks bir restoranda yemeğe götürdü ve daha sonra kendi hesabımızı ödememizi istedi."

4. "Çalıştığım şirket bizi lüks bir restoranda yemeğe götürdü ve daha sonra kendi hesabımızı ödememizi istedi."

'Aldığım en ilginç hediye olabilir....'

5. "Kız kardeşimle birbirimize aynı Lego çiçek setini almıştık."

5. "Kız kardeşimle birbirimize aynı Lego çiçek setini almıştık."
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6. "İsmimin yazılı olduğu bir bardak vermişti ama..."

6. "İsmimin yazılı olduğu bir bardak vermişti ama..."

'İsmim yanlış yazılıydı!'

7. "Ayakkabı dükkanlarında gördüğünüz metal ayakkabı boyu ölçeklerinden almıştı."

7. "Ayakkabı dükkanlarında gördüğünüz metal ayakkabı boyu ölçeklerinden almıştı."

'Tam istediğim hediye!'

8. "Alkolü yıllar önce bırakmama rağmen annem tarafından bira bardakları hediye edilmişti."

8. "Alkolü yıllar önce bırakmama rağmen annem tarafından bira bardakları hediye edilmişti."

9. "Annem çok sevdiğimi bildiği için ananaslı kek yaptığını söyledi ama benim ananasa karşı alerjim var..."

9. "Annem çok sevdiğimi bildiği için ananaslı kek yaptığını söyledi ama benim ananasa karşı alerjim var..."

10. "Bana traş makinesi almışlardı ama kullanılmış..."

10. "Bana traş makinesi almışlardı ama kullanılmış..."

'Kutuda kılları falan hala duruyordu yani...'

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11. "Beyazlatıcı diş macunu."

11. "Beyazlatıcı diş macunu."

'Dişlerim o kadar kötü mü gözüküyor acaba...'

12. "Anneanem kız kardeşime 'Münasip Davranışlar' diye bir kitap almıştı ve bu kitabı okuyarak kendine doğru düzgün bir adam bulabileceğini söyledi."

12. "Anneanem kız kardeşime 'Münasip Davranışlar' diye bir kitap almıştı ve bu kitabı okuyarak kendine doğru düzgün bir adam bulabileceğini söyledi."

'Kız kardeşim hiç umursamadan hayatına devam etti, tabii.'

13. "Sevgili kayınvalidem gördüğünde aklına benim geldiğimi söyleyerek bana maymunlu bir tişört almış."

13. "Sevgili kayınvalidem gördüğünde aklına benim geldiğimi söyleyerek bana maymunlu bir tişört almış."

14. "Fil figürü olan kırmızı bir boxer..."

14. "Fil figürü olan kırmızı bir boxer..."

15. "İnanmayacaksınız ama kayınvalidem bana bir paket kraker vermişti."

'Düşündükçe sinirlerim bozuluyor.'

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