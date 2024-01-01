Aldıkları Tuhaf Yeni Yıl Hediyeleriyle Gözlerinizin Yuvalarından Çıkmasına Sebep Olacak 15 Kişi
Aldıkları Tuhaf Yeni Yıl Hediyeleriyle Gözlerinizin Yuvalarından Çıkmasına Sebep Olacak 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimizin kötü bir hediye alarak hayal kırıklığına uğradığı olsa da, bu insanların başına gelenler gerçekten bir sonraki seviyede.
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1. "Arkadaşım haberim olmadan beni maratona yazdırmıştı..."
2. "İlk evlendiğimizde kayınvalidem benden nefret ediyordu."
3. "Dedem tanımadığımız bir çocuğun çerçeveli resmini bize hediye etti."
4. "Çalıştığım şirket bizi lüks bir restoranda yemeğe götürdü ve daha sonra kendi hesabımızı ödememizi istedi."
5. "Kız kardeşimle birbirimize aynı Lego çiçek setini almıştık."
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6. "İsmimin yazılı olduğu bir bardak vermişti ama..."
7. "Ayakkabı dükkanlarında gördüğünüz metal ayakkabı boyu ölçeklerinden almıştı."
8. "Alkolü yıllar önce bırakmama rağmen annem tarafından bira bardakları hediye edilmişti."
9. "Annem çok sevdiğimi bildiği için ananaslı kek yaptığını söyledi ama benim ananasa karşı alerjim var..."
10. "Bana traş makinesi almışlardı ama kullanılmış..."
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11. "Beyazlatıcı diş macunu."
12. "Anneanem kız kardeşime 'Münasip Davranışlar' diye bir kitap almıştı ve bu kitabı okuyarak kendine doğru düzgün bir adam bulabileceğini söyledi."
13. "Sevgili kayınvalidem gördüğünde aklına benim geldiğimi söyleyerek bana maymunlu bir tişört almış."
14. "Fil figürü olan kırmızı bir boxer..."
15. "İnanmayacaksınız ama kayınvalidem bana bir paket kraker vermişti."
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