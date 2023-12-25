BlackPink'in Güzel ve Yetenekli Yıldızı Jennie Kendi Markasını Çıkarıyor
BlackPink'in Güzel ve Yetenekli Yıldızı Jennie Kendi Markasını Çıkarıyor
Kaynak: https://www.koreaboo.com/news/blackpi...
K-pop dünyasının parlayan yıldızı ve dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Jennie, her hareketiyle olay yaratan bir isim.Jennie'nin hayranlarını çok mutlu edecek bir girişimi var. Gelin neymiş bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
27 yaşındaki Jennie BlackPink grubunun güzeller güzeli yıldızı.
Jennie hayranlarına birden fazla yeni yıl sürprizi yaptı ancak içlerinden en göze çarpanı kendi markasını çıkarması oldu!
Sonrasında ise, markanın Kasım 2023'te Jennie tarafından bulunduğunu gördüler.
Daha sonra sitenin artist kısmında Jennie'yi gördüklerinde markanın Jennie'ye ait olduğu kesinleşti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın