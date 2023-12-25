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BlackPink'in Güzel ve Yetenekli Yıldızı Jennie Kendi Markasını Çıkarıyor

BlackPink'in Güzel ve Yetenekli Yıldızı Jennie Kendi Markasını Çıkarıyor

Duru
Duru - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 22:10

K-pop dünyasının parlayan yıldızı ve dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Jennie, her hareketiyle olay yaratan bir isim.Jennie'nin hayranlarını çok mutlu edecek bir girişimi var. Gelin neymiş bakalım!

Kaynak: https://www.koreaboo.com/news/blackpi...
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27 yaşındaki Jennie BlackPink grubunun güzeller güzeli yıldızı.

27 yaşındaki Jennie BlackPink grubunun güzeller güzeli yıldızı.

Jennie hayranlarına birden fazla yeni yıl sürprizi yaptı ancak içlerinden en göze çarpanı kendi markasını çıkarması oldu!

Jennie hayranlarına birden fazla yeni yıl sürprizi yaptı ancak içlerinden en göze çarpanı kendi markasını çıkarması oldu!

Hayranları ilk girildiğinde ''olağan veya beklenenden farklı bir şekilde dikkat çeken yeni şeyler'' yaratmayı amaçladığını söyleyen marka ODDATELIER adlı bir siteyi buldular.

Sonrasında ise, markanın Kasım 2023'te Jennie tarafından bulunduğunu gördüler.

Sonrasında ise, markanın Kasım 2023'te Jennie tarafından bulunduğunu gördüler.

Daha sonra sitenin artist kısmında Jennie'yi gördüklerinde markanın Jennie'ye ait olduğu kesinleşti.

Daha sonra sitenin artist kısmında Jennie'yi gördüklerinde markanın Jennie'ye ait olduğu kesinleşti.

Şimdilik hayranlar kemerleri bağlamış durumda ve Jennie'nin buna dair bir duyuru yapmasını bekliyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Heyecan verici değil mi? Yorumlarda buluşalım!

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