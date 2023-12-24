Okuyunca Bu Nasıl Bir Kafa Ya Diyeceğiniz İnsanların Beyin Yakan 15 Rüyası
Okuyunca Bu Nasıl Bir Kafa Ya Diyeceğiniz İnsanların Beyin Yakan 15 Rüyası
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İnsanlar bazen son derece garip ve sıra dışı rüyalar görebiliyorlar. Gelin insanların en garip rüyaları olduğunu düşündüğü rüyalar neymiş bakalım.
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1. '' 5 yaşındayken yılbaşında almak istediğim hediyeyi seçemediğim için rüyamda üstüme yürüyüp bana saldırmaya çalışan bir pantolon gördüm.''
2. ''Hayvanat bahçesindeydim ve tüm hayvanlar disko topu altında şarkı söyleyip dans etmeye başladı.''
3. ''Yatağımın altında bir papağanın sesini duydum ve örtüleri kaldırdığımda testislerimin büyük ve bir papağan şeklinde olduğunu gördüm.''
4. ''Bir vampir oldum ve rüyanın başında insanlara acıdığım için sadece hayatta kalmak için ihtiyacım kadar kan alırken, sonunda onları sadece yiyecek olarak gördüm.''
5. ''Teletabiler tarafından kovalandığım ve bir metal çekmeceye saklandığım bir rüya gördüm.''
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6. ''Disneyland'de kaybolup, Minecraft köylüleri tarafından kanalizasyondan geri götürüldüğüm rüyayı gördüm.''
7. ''Daha dün gece Hitler'le buluşup ona ikinci komutanın kim olduğunu soracaktım. Goering olduğunu biliyordum ama bir şekilde Lawrence Fishburne'du. Ona "Benim Führerim" diye hitap etmeye dikkat ettim."
8. ''2 Hafta önce eve bir kızla girdiğim bir rüya gördüm. Her yerde yeşil halılar vardı ve yukarı ve aşağı giden 2 merdiven vardı.''
9. ''155'i aramam gerekiyordu ama yanlışlıkla her seferinde 551'i girip tekrar tekrar aramak zorunda kalıyordum. ''
10. ''Bir keresinde çok gerçekçi bir rüya görmüştüm.''
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11. ''Rüyamda metro ile Tayvan'a gidiyordum ve indiğimde hediyeliklerin olduğu bir dükkana bakıyordum.''
12. ''Küçükken cehennemin dibinde şeytanla karşılaştığım bir rüya gördüm.''
13. ''Bir piramidin üzerinde bir tür güneş tanrısı kıyafeti giyiyordum ve binlerce çıplak kadın çığlık atıp üzerime küçük turşular fırlatıyordu.''
14. ''Rüyamda öldüğümüzde küçük yeşil renkli uzaylılara dönüşüyorduk. Hayatta taşıdığımız günahlar sırtımızdaki kocaman tabloya birer sanat eseri olarak aktarılıyordu.''
15. ''Rüyamda havaalanında çalışan bir güvenlik görevlisiydim.''
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15-20 yıl önce boş bi odada 3-4 çuval buğday ve keloğlan filmindeki biciriğin aynısı şeklinde 5-6 tane cüce, çuvallardaki buğdayı yere döküp onları tek tek s... Devamını Gör
disko topu altında tüm hayvanlar dans ediyor 😆😅🤣😂
😂 😂 😂
Gökyüzünden meteor yağarken Hintliler beni Vito ile kaçırmıştı.