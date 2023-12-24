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Okuyunca Bu Nasıl Bir Kafa Ya Diyeceğiniz İnsanların Beyin Yakan 15 Rüyası

Okuyunca Bu Nasıl Bir Kafa Ya Diyeceğiniz İnsanların Beyin Yakan 15 Rüyası

Duru
Duru - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 17:31

İnsanlar bazen son derece garip ve sıra dışı rüyalar görebiliyorlar. Gelin insanların en garip rüyaları olduğunu düşündüğü rüyalar neymiş bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. '' 5 yaşındayken yılbaşında almak istediğim hediyeyi seçemediğim için rüyamda üstüme yürüyüp bana saldırmaya çalışan bir pantolon gördüm.''

1. '' 5 yaşındayken yılbaşında almak istediğim hediyeyi seçemediğim için rüyamda üstüme yürüyüp bana saldırmaya çalışan bir pantolon gördüm.''

2. ''Hayvanat bahçesindeydim ve tüm hayvanlar disko topu altında şarkı söyleyip dans etmeye başladı.''

2. ''Hayvanat bahçesindeydim ve tüm hayvanlar disko topu altında şarkı söyleyip dans etmeye başladı.''

3. ''Yatağımın altında bir papağanın sesini duydum ve örtüleri kaldırdığımda testislerimin büyük ve bir papağan şeklinde olduğunu gördüm.''

3. ''Yatağımın altında bir papağanın sesini duydum ve örtüleri kaldırdığımda testislerimin büyük ve bir papağan şeklinde olduğunu gördüm.''

4. ''Bir vampir oldum ve rüyanın başında insanlara acıdığım için sadece hayatta kalmak için ihtiyacım kadar kan alırken, sonunda onları sadece yiyecek olarak gördüm.''

5. ''Teletabiler tarafından kovalandığım ve bir metal çekmeceye saklandığım bir rüya gördüm.''

5. ''Teletabiler tarafından kovalandığım ve bir metal çekmeceye saklandığım bir rüya gördüm.''
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6. ''Disneyland'de kaybolup, Minecraft köylüleri tarafından kanalizasyondan geri götürüldüğüm rüyayı gördüm.''

6. ''Disneyland'de kaybolup, Minecraft köylüleri tarafından kanalizasyondan geri götürüldüğüm rüyayı gördüm.''

7. ''Daha dün gece Hitler'le buluşup ona ikinci komutanın kim olduğunu soracaktım. Goering olduğunu biliyordum ama bir şekilde Lawrence Fishburne'du. Ona "Benim Führerim" diye hitap etmeye dikkat ettim."

7. ''Daha dün gece Hitler'le buluşup ona ikinci komutanın kim olduğunu soracaktım. Goering olduğunu biliyordum ama bir şekilde Lawrence Fishburne'du. Ona "Benim Führerim" diye hitap etmeye dikkat ettim."

8. ''2 Hafta önce eve bir kızla girdiğim bir rüya gördüm. Her yerde yeşil halılar vardı ve yukarı ve aşağı giden 2 merdiven vardı.''

8. ''2 Hafta önce eve bir kızla girdiğim bir rüya gördüm. Her yerde yeşil halılar vardı ve yukarı ve aşağı giden 2 merdiven vardı.''

'' Elimi tuttu ve 'Hadi yatak odasına gidelim.'' dedi ama ben. 1. katta bir banyo buldum , bir kovaya su doldurdum, sonra halıları silmeye başladım''

9. ''155'i aramam gerekiyordu ama yanlışlıkla her seferinde 551'i girip tekrar tekrar aramak zorunda kalıyordum. ''

9. ''155'i aramam gerekiyordu ama yanlışlıkla her seferinde 551'i girip tekrar tekrar aramak zorunda kalıyordum. ''

''Ayrıca, çevirmeli telefonlardan kullanıyordum.''

10. ''Bir keresinde çok gerçekçi bir rüya görmüştüm.''

10. ''Bir keresinde çok gerçekçi bir rüya görmüştüm.''

''Biftekli sandviçe dönüşmüştüm. Sonra biri beni yedi ve sanki hayattaki amacım buymuş gibi saf bir mutluluk ve tatmin hissine kapıldım. Çok garipti.''

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11. ''Rüyamda metro ile Tayvan'a gidiyordum ve indiğimde hediyeliklerin olduğu bir dükkana bakıyordum.''

11. ''Rüyamda metro ile Tayvan'a gidiyordum ve indiğimde hediyeliklerin olduğu bir dükkana bakıyordum.''

''Sonra bir adam ''Tayvan'a hoş geldin.'' diyerek beni bayıltıyordu.''

12. ''Küçükken cehennemin dibinde şeytanla karşılaştığım bir rüya gördüm.''

12. ''Küçükken cehennemin dibinde şeytanla karşılaştığım bir rüya gördüm.''

'''Parlayan beyaz bir kılıç bir anda ortaya çıkıp, yere saplandı ve kılıç dövüşü yaptıktan sonra kafasını kestim. Bu rüyayı 10 yıl önce gördüm ve bunu canlı bir şekilde hatırlıyorum.''

13. ''Bir piramidin üzerinde bir tür güneş tanrısı kıyafeti giyiyordum ve binlerce çıplak kadın çığlık atıp üzerime küçük turşular fırlatıyordu.''

13. ''Bir piramidin üzerinde bir tür güneş tanrısı kıyafeti giyiyordum ve binlerce çıplak kadın çığlık atıp üzerime küçük turşular fırlatıyordu.''

14. ''Rüyamda öldüğümüzde küçük yeşil renkli uzaylılara dönüşüyorduk. Hayatta taşıdığımız günahlar sırtımızdaki kocaman tabloya birer sanat eseri olarak aktarılıyordu.''

14. ''Rüyamda öldüğümüzde küçük yeşil renkli uzaylılara dönüşüyorduk. Hayatta taşıdığımız günahlar sırtımızdaki kocaman tabloya birer sanat eseri olarak aktarılıyordu.''

''Hepsi donuk, cansız renklerde görünen bir grup suluboya tablosuna benziyordu.''

15. ''Rüyamda havaalanında çalışan bir güvenlik görevlisiydim.''

15. ''Rüyamda havaalanında çalışan bir güvenlik görevlisiydim.''

''Bir adam çıldırdı ve koşmaya başladı. Bu yüzden onu kovalamaya başladık ve merdivenlerden aşağı inmek için bir köşeyi döndük ama bir baktık ki merdivenlerin dibinde biri ölmüş. Yanımdaki kişiler dedektif Steve Martin ve Chevy Chase. Ölen kişi ise Andy Griffith'ti.''

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Erkin esenn

15-20 yıl önce boş bi odada 3-4 çuval buğday ve keloğlan filmindeki biciriğin aynısı şeklinde 5-6 tane cüce, çuvallardaki buğdayı yere döküp onları tek tek s... Devamını Gör

oleyyyy oleyy

disko topu altında tüm hayvanlar dans ediyor 😆😅🤣😂

.

Gökyüzünden meteor yağarken Hintliler beni Vito ile kaçırmıştı.