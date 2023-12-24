Okuyunca Bu Nasıl Bir Kafa Ya Diyeceğiniz İnsanların Beyin Yakan 15 Rüyası

''Bir adam çıldırdı ve koşmaya başladı. Bu yüzden onu kovalamaya başladık ve merdivenlerden aşağı inmek için bir köşeyi döndük ama bir baktık ki merdivenlerin dibinde biri ölmüş. Yanımdaki kişiler dedektif Steve Martin ve Chevy Chase. Ölen kişi ise Andy Griffith'ti.''