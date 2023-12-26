Blady Üyesi Tina, Ünlülerin Yoğun Tempodaki Regl Dönemiyle İlgili Bilinmeyenleri Açıkladı
Blady Üyesi Tina, Ünlülerin Yoğun Tempodaki Regl Dönemiyle İlgili Bilinmeyenleri Açıkladı
Kaynak: https://www.koreaboo.com/stories/fema...
İdol olmak başlı başına zor olduğu gibi bir de üstüne adet gibi ağrılı geçen bir süreç de dahil olduğunda idollerin bununla nasıl baş ettiğini hiç düşündünüz mü? Bunun cevabını sizin için bulduk!
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Koreli grupları yakından takip ediyorsanız çok yoğun ve 'katı' şartlar altında çalıştıklarını fark etmişsinizdir.
Birer K-Pop idolü olarak, her birinin yaşamın yoğun bir program, sürekli kayıt, tanıtım ve bakımla geçiyor.
Videonun bir bölümünde, Tina, yoğun ve zorlayıcı prova süreçlerinin idollerin bedenleri üzerindeki etkisini açıkladı. Özellikle çok yoğun adet ağrıları yaşadığı bir günü anımsadı.
Anthony daha sonra, bu tür ağrıların bazen yöneticiler tarafından yeterince ciddiye alınmadığı ve çoğu işyerindeki kadınların benzer durumlarla karşılaştığına dikkat çekti.
Bu Tina'nın bu konuda konuştuğu ilk zaman değildi.
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Özellikle birçok hayranın dikkatini çeken bir yorum, birçok kadın idolün aşırı diyet veya yoğun stres nedeniyle aylarca adet göremeyebileceği veya geç gelişebileceği konusuydu.
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