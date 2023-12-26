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Blady Üyesi Tina, Ünlülerin Yoğun Tempodaki Regl Dönemiyle İlgili Bilinmeyenleri Açıkladı

Blady Üyesi Tina, Ünlülerin Yoğun Tempodaki Regl Dönemiyle İlgili Bilinmeyenleri Açıkladı

Duru
Duru - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 19:03

İdol olmak başlı başına zor olduğu gibi bir de üstüne adet gibi ağrılı geçen bir süreç de dahil olduğunda idollerin bununla nasıl baş ettiğini hiç düşündünüz mü? Bunun cevabını sizin için bulduk!

Kaynak: https://www.koreaboo.com/stories/fema...
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Koreli grupları yakından takip ediyorsanız çok yoğun ve 'katı' şartlar altında çalıştıklarını fark etmişsinizdir.

Koreli grupları yakından takip ediyorsanız çok yoğun ve 'katı' şartlar altında çalıştıklarını fark etmişsinizdir.

Özellikle Koreli kadın gruplarına bakıldığında akla ''Bu kadınlar özel zamanlarında kendilerine nasıl vakit ayırabiliyor?'' gibi sorular gelebiliyor.

Birer K-Pop idolü olarak, her birinin yaşamın yoğun bir program, sürekli kayıt, tanıtım ve bakımla geçiyor.

Birer K-Pop idolü olarak, her birinin yaşamın yoğun bir program, sürekli kayıt, tanıtım ve bakımla geçiyor.

Ünlü Youtuber Anthony Padilla, emekli olmuş idollerle birlikte bir video yayınladı ve  bu idollerin arasında eski Blady üyesi Tina da bulunuyordu.

Videonun bir bölümünde, Tina, yoğun ve zorlayıcı prova süreçlerinin idollerin bedenleri üzerindeki etkisini açıkladı. Özellikle çok yoğun adet ağrıları yaşadığı bir günü anımsadı.

Videonun bir bölümünde, Tina, yoğun ve zorlayıcı prova süreçlerinin idollerin bedenleri üzerindeki etkisini açıkladı. Özellikle çok yoğun adet ağrıları yaşadığı bir günü anımsadı.

''Bir gün pratik yapmamız gerekiyordu ancak çok kötü adet ağrılarım vardı. Şirkete, 'Hey, biraz dinlenirsem sorun olur mu?' diye sorduğumu hatırlıyorum. Onlar da, 'Sence diğer K-Pop idolleri dinlenir mi?' diye cevap verdi.''dedi.

Anthony daha sonra, bu tür ağrıların bazen yöneticiler tarafından yeterince ciddiye alınmadığı ve çoğu işyerindeki kadınların benzer durumlarla karşılaştığına dikkat çekti.

Anthony daha sonra, bu tür ağrıların bazen yöneticiler tarafından yeterince ciddiye alınmadığı ve çoğu işyerindeki kadınların benzer durumlarla karşılaştığına dikkat çekti.

Tina adetliyken beyaz kıyafetler giymek zorunda bırakıldığı günler olduğunu açıkladı ve bu da kendisini son derece özgüvensiz hissettiriyordu.

Bu Tina'nın bu konuda konuştuğu ilk zaman değildi.

Bu Tina'nın bu konuda konuştuğu ilk zaman değildi.

Kendi Youtube videolarında da bu konuyu gündeme getirdi. Blady grubunun diğer üyeleri bazen o olmadan prova yapmanın yollarını bulsalar da, erkek öğretmen veya yöneticileri olduğunda bunun zor olduğunu söyledi.

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Özellikle birçok hayranın dikkatini çeken bir yorum, birçok kadın idolün aşırı diyet veya yoğun stres nedeniyle aylarca adet göremeyebileceği veya geç gelişebileceği konusuydu.

Özellikle birçok hayranın dikkatini çeken bir yorum, birçok kadın idolün aşırı diyet veya yoğun stres nedeniyle aylarca adet göremeyebileceği veya geç gelişebileceği konusuydu.

Bir idol olmak zaten zor bir şeyken, yorgunluk baskılarıyla birlikte aylık döngülerle başa çıkmak kolay olmayabiliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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